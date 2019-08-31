Оппозиция. Новое поколение. Дарья Беседина. Эфир в 20:05

В новом выпуске передачи – кандидат в депутаты Мосгордумы от оппозиции, Дарья Беседина
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 31 августа 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Дарья Беседина
В новом выпуске передачи – кандидат в депутаты Мосгордумы от оппозиции, Дарья Беседина
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 31 августа 2019 года в 20.05
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