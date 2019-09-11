В Москве открылся Центр по работе с проблемами бытового насилия

В Москве открылся Центр по работе с проблемами насилия "Насилию.Нет", сообщили авторы проекта корреспонденту Радио Свобода. По утверждению организаторов, центр станет первым местом в столице, где пострадавшие смогут получить комплексную помощь юриста, психолога и группы поддержки.

Помимо прочего, организаторы "Насилию. Нет" открывают ряд образовательных проектов. Среди них - обучение психологов, юристов и волонтеров, а также программа профориентации жертв, которым необходим выход из экономической зависимости.

В Россия является единственной из стран-членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.

В 2017 году из российского уголовного удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.

За 2018 год в России зарегистрировали 176 тысяч дел о побоях. Правозащитники утверждают, что за помощью в полицию обращаются от 10 до 30 процентов жертв насилия.

Согласно статистике, в большинстве случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины. По данным счётчика Counting Dead Women Russia, в августе этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 32 женщины.

По подсчетам активистов, их было 98. Всего за прошлый год погибло более 700 женщин. За 8 месяцев этого года жертвами стали почти 850 женщин.