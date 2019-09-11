Суд отложил решение по иску на 11,5 млн за вытоптанный оппозицией газон

Коптевский районный суд Москвы отложил до 18 сентября решение по иску государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" к оппозиционерам, которых компания посчитала организаторами акции протеста в центре Москвы 27 июля.

Компания требует выплатить 11,5 миллионов рублей в качестве компенсации за вытоптанный протестующими газон, повреждение скамеек и более тысячи кустов кизильника, альпийской смородины и чубушника. По мнению суда, истцы не предоставили достаточного количества доказательств вины оппозиционеров – в частности, фотографии поломанных скамеек. Судья Максим Сало попросил принести их к следующему заседанию, попутно пообещав лично посетить места правонарушений.

В качестве ответчиков по делу "Автомобильные дороги" указали сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Георгия Албурова, главу московского отделения штаба Навального Олега Степанова, а также не допущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов Илью Яшина, Юлию Галямину, Владимира Милова и Александра Соловьёва.

Из них на суде присутствовал только Илья Яшин, который покинул зал заседаний в середине процесса, назвав его "позорным" и обвинив судью в предвзятости. По словам Яшина, Максим Сало "отклонил все ходатайства защиты и исправлял ошибки истца". Во время процесса выяснилось, что представитель обвинения не знаком с материалами дела. Также он не смог предоставить финансовую отчетность компании для подтверждения убытков. "Автомобильные дороги" предоставили только чёрно-белые изображения газонов и растений, распечатанные на обычном принтере, по которым невозможно понять, вытоптана ли трава и где были сделаны сами фотографии.

Защита указывала на то, что по газонам, которые, по материалам дела, оказались повреждены, не запрещено ходить. Также адвокаты ходатайствовали о приобщении к делу многочисленных видео с акции протеста, на которых по траве строем ходят сотрудники Росгвардии. На основании этого защита просила привлечь полицейских как минимум в качестве соответчиков.

Накануне Коптевский суд Москвы удовлетворил иск компании "Мосгортранс" к восьмерым оппозиционерам, обязав их выплатить 1 миллион 220 тысяч рублей компенсации за якобы срыв работы общественного транспорта 27 июля. Адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров отметил, что впервые в его практике ответчикам дали полтора часа на ознакомление с документами объёмом в 500 страниц.

В настоящее время в судах находятся ещё четыре денежных иска к оппозиции в связи с акцией 27 июля – от Московского метрополитена, компаний "М Такси коммуникации" и "АНКОР", а также прокурора Москвы.

Первые две организации обвиняют оппозицию в срыве работы общественного транспорта, "АНКОР" – в том, что из-за протестов компании пришлось временно закрыть принадлежащие ей пункты общественного питания и тем самым лишиться прибыли, а в чём суть претензий московского прокурора – пока не ясно.

По всем денежным искам, поданным на оппозиционеров, с них требуют более 14 миллионов рублей.