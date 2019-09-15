Гендерно-нейтральный пингвин, бунт ГМО-комара и другой глобус

1. Птенцу пингвина, родившемуся в лондонском аквариуме Sea Life London, не будут навязывать гендерную идентичность. Так решило руководство аквариума. Птенца ещё в яйце забрали у его матери-пингвинихи, поскольку, по мнению руководства, ей было бы сложно воспитывать сразу двух пингвинят, и отдали его для высиживания и воспитания однополой паре самок-пингвинов (однополые пары у пингвинов не являются чем-то необычным). Чтобы не навязывать птенцу социально обусловленную концепцию гендера, решено не давать ему (уточняем, что в данном случае "ему" – дательный падеж местоимения среднего рода "оно") ни мужского, ни женского имени и не обозначать его (винительный падеж местоимения среднего рода "оно") в документах словами, обозначающими пол. Руководство считает, что у птиц нет понятия гендера и для них совершенно естественно быть гендерно-нейтральными до полового созревания. Что произойдёт после полового созревания, не уточняется – очевидно, птенец сам выберет себе пол.

2. Французский суд постановил, что смерть от сердечного приступа во время секса является несчастным случаем на работе, если человек в это время находился в командировке. Техник по безопасности, называемый в попавших в прессу документах кодовым именем Ксавье, находился в командировке на севере Франции от железнодорожной фирмы и умер, занимаясь сексом с неназывемой женщиной у неё дома, после чего его вдова потребовала от фирмы компенсацию. Фирма отказалась её выплачивать, ссылаясь на то, что сотрудник умер не во время выполнения работы, а в своё свободное время, занимаясь тем, чего не требовали от него рабочие обязанности, и в момент смерти даже не находился в гостиничном номере, оплаченном для него фирмой. Однако парижский апелляционный суд отмел эти аргументы и постановил, что каждый человек, находящийся в командировке, находится под защитой трудового кодекса 24 часа в сутки, чем бы и где бы он ни занимался. Как говорится, ещё один сгорел на работе.

3. Кто из нас, читая новости, временами не восклицал: "Дайте мне другой глобус!" И вот другой глобус найден. То, что на зкзопланете K2-18b, вращающейся вокруг красного карлика K2-18, такая же температура, как на Земле, было известно уже давно. А теперь астрономы обнаружили на этой планете ещё и воду, что в разы повышает вероятность того, что это первая известная науке планета кроме Земли, пригодная для жизни человека. Мало того, K2-18b в 8 раз больше Земли, так что места там хватит всем. Дело за малым – туда добраться: K2-18b находится в 124 световых годах от нашей планеты.

4. Ученым давно известно о кривой Кузнеца – открытой американским экономистом Саймоном Кузнецом закономерности, согласно которой с развитием науки и технологии экономическое неравенство сначала возрастает, а потом, достигнув пиковой точки, начинает снижаться. В 90-х обнаружилось, что то же происходит и с загрязнением окружающей среды – если в начале индустриализации окружающая среда загрязняется очень быстро, то после достижения определённого технологического уровня, позволяющего эффективно расходовать ресурсы, извлекая из меньшего количества сырья большее количество продукции и энергии, состояние окружающей среды начинает естественным образом улучшаться. Так, например, площадь лесов в развитых странах в последнее время растёт и в некоторых из них лесов уже больше, чем было до промышленной революции.

И вот теперь молодой учёный из Колумбийского университета в США Леопольд Ашенбреннер выпустил громкую статью, где доказывает, что кривая Кузнеца применима не только к экономике и экологии, но и к рискам для существования нашей цивилизации в целом. Согласно его модели, вместе с развитием науки и техники риск гибели цивилизации от техногенных катастроф, таких, как ядерная война, экстремальные изменения климата или бунт искусственного интеллекта, сначала возрастает, а потом, по достижении пика, начинает снижаться.

К сожалению, нет никакой гарантии того, что в самой высокой точке этой кривой человечество не погибнет и кривая не прервется. Более того, согласно вычислениям Ашенбреннера, сейчас мы находимся в самой высокой точке этой кривой – то есть живём в период, когда риск гибели человечества от своих собственных изобретений является максимальным.

Уже в самые ближайшие годы человечество достигнет точки бифуркации – либо оно погибнет из-за того, что последствия наших изобретений выйдут из-под нашего контроля, либо опасный пик будет пройден, мы обуздаем созданных нами демонов и вероятность смерти человечества от техногенных причин начнёт очень быстро и стабильно снижаться, а научный прогресс ускоряться, открывая перед человечеством невиданные возможности. Одним из главных рисков на данный момент с точки зрения Ашенбреннера является остановка или существенное торможение научно-технического прогресса, потому что технологии, которые позволяют нам уничтожить цивилизацию, мы уже создали, а технологии, которые позволяют держать эти первые технологии под контролем – ещё нет.

5. В 2018 году мы писали о поддержанном фондом Билла и Мелинды Гейтс плане по созданию и распространению на планете генно-модифицированного москита, который, спариваясь с самками обычного комара, передаёт им ген, делающий их потомство, особенно женского пола (у москитов кусаются только самки) слишком слабым для выживания. К сожалению, что-то пошло не так. Ученые, следящие за ходом эксперимента в Бразилии, обнаружили, что хотя сначала популяция тамошних москитов действительно резко сократилась, она очень быстро восстановилась до прежних размеров. Ученые предполагают, что дикие москиты каким-то образом приспособились к "убойному" гену, переданному им их генно-модифицированными сородичами, и боятся, что их популяция после этого стала еще более устойчивой в результате привнесённого в нее генного разнообразия. Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее.

6. Не только в России и Украине бывают кандидаты-спойлеры. Максим Бернье, бывший министр иностранных дел Канады, в 2017 году потерпел обидное поражение на выборах нового председателя Консервативной партии Канады. На протяжении всей компании он лидировал, но в последнем туре уступил победителю Эндрю Ширу с разницей менее 2% голосов. Вскоре, разошедшись с Широм во взглядах, Бернье решил основать собственную партию – Народную партию Канады, с программой, во многом близкой к той, что проводит в США Дональд Трамп. В октябре в Канаде пройдут парламентские выборы, на которых Бернье баллотируется по своему традиционному округу и по всем опросам набирает в нем примерно одинаковое количество голосов с кандидатом от консерваторов. Но теперь его положение осложнилось – среди кандидатов его избирательного округа появился второй Максим Барнье, кандидат от Партии носорога. Партия носорога – пародийная партия, которая издевается над устоявшимися политическими штампами. Например, она предлагает сделать неграмотность третьим официальным языком страны наряду с английским и французским и заставить автопроизводителей красить все автомобили в зелёный цвет для борьбы с глобальным потеплением. Руководитель партии рассказал, что получал много писем, где люди пишут, что хотели бы проголосовать и за Максима Бернье и за Партию носорога и жалуются, что это нельзя сделать одновременно. "Теперь это возможно!" – заявил он, а тем, кто боится, что перепутает двух кандидатов-тёзок в избирательном списке, советует для надёжности поставить галочки напротив обоих.

7. До сих пор учёные думали, что существует всего один вид электрического угря. Но недавно группа исследователей, решившая изучить угрей, обитающих в Латинской Америке и отловившая для этих целей более сотни этих животных, обнаружила ещё два до сих пор неизвестных науке вида. Причём один из них, названный учёными E. voltai, генерирует значительно более мощный электрический разряд, чем традиционный электрический угорь – целых 860 вольт.



8. Кстати об электричестве. Оказывается, до сих пор учёные не знали, как возникает статические электричество – то, от которого бьются током синтетические и шерстяные вещи и встают дыбом волосы, если потереть их воздушным шариком. Они понимали, что электричество накапливается в плохо проводящих его материалах, потому что ему оттуда некуда деваться, но не понимали, откуда оно изначально там появляется. И вот теперь эта загадка разгадана. Оказывается, электрическое напряжение возникает из-за поляризации, происходящей, когда находящиеся на волосах или синтетических волокнах нановыступы деформируются при трении друг от друга. Это явление называется флекоэлектрическим эффектом и родственно гораздо лучше изученному пьезоэлекрическому эффекту.



9. Кошки, кстати, тоже бьются током. К счастью, не как угри, а как шерстяные вещи. А ещё кошатники часто страдают от того, что их кошки выбирают себе любимым местом для отдыха клавиатуру компьютера и, как их оттуда ни гони, всё равно на неё возвращаются. Теперь эту проблему, возможно, удастся решить. В США выдан патент на фальшивую клавиатуру с подогревом специально для лежания котов.

10. В MIT изобрели репрограммируемые фотохромные чернила, которые меняют цвет в зависимости от длины волны падающего на них света. Объект, покрытый этими чернилами, может, как хамелеон, менять цвет, подстраивая его к цвету среды, в которой он находится. Чернила не "устают" и могут изменять свой цвет бесконечное количество раз.