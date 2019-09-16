Зеленский о планах на "нормандский саммит": возврат пленных, вывод войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече "нормандской четвёрки" с участием лидеров России, Германии и Франции намерен решить вопрос об освобождении всех украинских пленных и определить чёткие сроки разведения вооружённых сил в Донбассе. Такие цели он озвучил на брифинге в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Говоря о перспективах местных выборов в Донбассе, которых требует Россия, Зеленский подчеркнул, что их проведение невозможно без вывода всех войск с оккупированной территории. При этом он выразил уверенность, что Германия и Франция поддержат позицию Украины по этому вопросу. Отдельно Зеленский рассчитывает, что в дальнейшем встречи в "нормандском формате" будут проходить "не через три года, а очень часто" – до тех пор, "пока Украина не решит все вопросы, связанные с возвращением своих территорий и прекращением войны".
Ранее Зеленский заявлял, что планирует обсудить на переговорах так называемую "формулу Штайнмайера" – предложение президента Германии, которое подразумевает одновременное принятие Верховной радой Украины поправок в конституцию об особом статусе Донбасса и проведение там местных выборов. В обмен пророссийские сепаратисты должны отвести свои вооружённые отряды и технику с территорий, неподконтрольных Киеву.
- В начале сентября власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". После этого они начали подготовку к встрече в "нормандском формате" с участием глав Германии и Франции, а также руководителей министерств иностранных дел этих стран.
- Первая встреча так называемой "нормандской четвёрки" состоялась в июне 2014 года в Минске. Её итогом стали "минские соглашения" по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, включавшие в себя "двухстороннее прекращение применения оружия", "введение местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и проведение в них выборов", "постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе со стороны ОБСЕ", "освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", а также "вывод военной техники, незаконных вооружённые формирований, боевиков и наёмников с территории Украины". Ни один из пунктов соглашения до сих пор не выполнен. Украина и Россия взаимно обвиняют друг друга в саботировании минских договорённостей.
- Последняя полноценная встреча "нормандской чётверки" состоялась в октябре 2016 года в Берлине. После этого в переговорах либо не участвовал Владимир Путин, либо они проходили в формате телефонных бесед.
- Зеленский настаивал на проведении новой полноценной встречи "нормандской четвёрки" в сентябре. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что если подготовительная работа будет успешной, то саммит возможен в октябре. В Кремле также назвали "преждевременными" планы Зеленского освободить ещё 113 граждан Украины, находящихся под арестом на территории России и в оккупированном Крыму. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новый обмен "нужно проводить только в соответствии с минскими договорённостями".
- В итоге дата предстоящих переговоров пока не определена. Подготовка к ним идёт в закрытом режиме. При этом глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, что пять раз звонил своему российскому коллеге Антону Вайно, но ни разу не смог с ним поговорить. В августе, по словам Богдана, ему заявили, что глава администрации президента России в отпуске, а в сентябре секретарь Вайно сказал, что тот пока не уполномочен разговаривать с Богданом.
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