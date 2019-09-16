Зеленский о планах на "нормандский саммит": возврат пленных, вывод войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей встрече "нормандской четвёрки" с участием лидеров России, Германии и Франции намерен решить вопрос об освобождении всех украинских пленных и определить чёткие сроки разведения вооружённых сил в Донбассе. Такие цели он озвучил на брифинге в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Говоря о перспективах местных выборов в Донбассе, которых требует Россия, Зеленский подчеркнул, что их проведение невозможно без вывода всех войск с оккупированной территории. При этом он выразил уверенность, что Германия и Франция поддержат позицию Украины по этому вопросу. Отдельно Зеленский рассчитывает, что в дальнейшем встречи в "нормандском формате" будут проходить "не через три года, а очень часто" – до тех пор, "пока Украина не решит все вопросы, связанные с возвращением своих территорий и прекращением войны".

Ранее Зеленский заявлял, что планирует обсудить на переговорах так называемую "формулу Штайнмайера" – предложение президента Германии, которое подразумевает одновременное принятие Верховной радой Украины поправок в конституцию об особом статусе Донбасса и проведение там местных выборов. В обмен пророссийские сепаратисты должны отвести свои вооружённые отряды и технику с территорий, неподконтрольных Киеву.