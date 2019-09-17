Юлию Галямину задержали в здании Мещанского суда Москвы

В Москве в здании Мещанского суда задержали муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в твиттере.

Галямина пришла в суд на заседание по делу участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина. Его обвиняют в покушениина насилие в отношении представителя власти. Он замахнулся пластиковой бутылкой на полицейского.

По словам Галяминой, в суде к ней подошли приставы и проводили в служебную комнату. Позже на нее составили протокол об административном правонарушении. По словам Галяминой, она отказалась что-либо подписывать и не стала читать протокол.

Ранее Юлия Галямина провела под арестом более 30 суток. Она была задержана после акции протеста 27 июля в центре Москвы. Суд назначил ей 10 суток ареста по обвинению в организации несогласованного митинга. Срок ареста ещё не истёк, когда 6 августа суд в Москве арестовал Галямину на 15 суток, признав виновной в участии в несанкционированном митинге. Из спецприёмника политик вышла 21 августа, однако тут же снова была задержана. На следующий день суд назначил ей ещё 10 суток ареста, вновь обвинив в организации публичного мероприятия без уведомления.

Галямина считает своё преследование политически мотивированным.

О проблемах при попытке попасть в здание Мещанского суда сообщил и корреспондент "Медиазоны". В ответ на просьбу пропустить судебный пристав вытолкал журналиста к лифтам и угрожал составлением административного протокола, хотятот показал пресс-карту.