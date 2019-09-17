"Произвол и самосуд". Актер Павел Устинов в театре абсурда

В Кремле не собираются реагировать на приговор актеру Павлу Устинову, который накануне получил 3,5 года лишения свободы по обвинению применении насилия к сотруднику Росгвардии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что "Путин не может влиять на судебные решения, включая дело Устинова, а у приговоренного актера есть возможность обжаловать приговор".

По словам Пескова, в Кремле также не считают возможным "комментировать решения суда или действия того или иного судьи". На вопрос журналиста, смотрел ли президент РФ видео задержания Павла Устинова, которое суд не стал принимать в качестве свидетельства, Песков ответил: "Я не думаю, что президент смотрел это видео".

В понедельник Тверской районный суд Москвы приговорил Устинова, обвиненного в нападении на сотрудника Росгвардии, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Как пишет "Медиазона", в числе свидетельств, якобы подтверждающих виновность Устинова, был назван DVD-диск с записью камеры наблюдения, которая не охватывает участок местности, где задерживали Устинова. Видеозаписи самого задержания, на которой видно, что Устинов не сопротивлялся полицейским при задержании, суд оценку не дал.

Коллеги актера, возмущенные приговором, проводят акции в поддержку Устинова. Объявивший флешмоб актёр Александр Паль назвал дело против Павла Устинова "полностью сфабрикованным", "произволом и самосудом". К акции присоединились актёры Никита Ефремов, Равшана Куркова, Александр Петров, Григорий Добрыгин, Ирина Горбачева, Светлана Устинова, Иван Твердовский, Анна Чиповская, Никита Кукушкин, Павел Табаков, Юлия Пересильд, Павел Попов, Таисия Вилкова, Валерий Смекалов. Некоторые из них выложили в социальных сетях надпись "Я/Мы Павел Устинов", сравнивая ситуацию с акцией в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

В защиту Устинова выступили четыре московских театра. Вечером 16 сентября финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А.П. Чехова, Театральном центре "На Страстном", Другом театре и "Сатириконе" закончились выступлениями в поддержку Устинова. "Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!" – обратился к своим коллегам режиссер МХТ имени Чехова Александр Молочников. Он заявил, что представители театрального сообщества верят в полную невиновность Устинова и планируют прийти в суд на апелляцию.

"Не могу больше молчать"

Актриса Равшана Куркова рассказала Радио Свобода, почему она приняла участие в флешмобе в поддержку Павла Устинова:

Всю свою жизнь я стараюсь держаться подальше от высказываний на политические темы, но больше молчать нельзя



– Всю свою сознательную жизнь я стараюсь держаться подальше от любых высказываний на политические, религиозные и другие серьезные темы. Но молчать уже невозможно. Вся ситуация с Пашей, с тем, как это было сделано, – это абсолютное ощущение театра абсурда. Мне кажется, больше молчать нельзя. Каждый должен понять, что нужно остановить этот беспредел, который разъедает наше общество, как раковая опухоль. У меня ощущение, что это может произойти с каждым человеком. Я чувствую, что меня душат, я ощущаю бессилие, и думаю, не только я. Зайдите в соцсети, в фейсбук, в инстаграм и убедитесь, что сегодня нет, по-моему, ни одного человека, ни одного моего коллеги, режиссера, артиста, который бы промолчал о деле Павла Устинова. Мы смотрим на это одинаково. Вчерашний приговор – это просто какая-то точка невозврата, я поняла, что я уже не могу молчать, – говорит актриса Равшана Куркова.

"Дедушке нужно просто пойти и лечь в кроватку"

Актер театра "Гоголь-центр" Никита Кукушкин, также поддержавший Павла Устинова, предложил коллегам не сотрудничать с кинокомпаниями, продюсерами и режиссерами, которые предлагают "пропагандистские проекты":

Я не имею права участвовать в откровенно пропагандистских проектах

– Конечно, это палка о двух концах. В любом случае, я играю в государственном театре, но я считаю, что я это определенно могу и имею право делать, потому что государство живет на мои налоги. Я, конечно, имею право играть в государственном театре, сниматься в кино, даже если оно поддержано Минкультом, но я не имею права участвовать в откровенно пропагандистских проектах, будь то фильмы или спектакли, какие-то госзаказы, мероприятия, фестивали. Думаю, с этим согласны большинство моих коллег. Просто это история, связанная с деньгами. Люди, которые топят за "режим", либо получают за это какие-то преференции, либо им дают возможность что-то делать, либо они просто получают зарплату. Идейных людей там просто нет. И это обидно, это страшно, потому что людей, которые просто так вышли бы на День флага, нет. Это грустно, потому что я люблю эту страну, люблю этот народ, я считаю, что наш народ самый талантливый народ на земле, и бриллианты и жемчужины, которые здесь рождаются и вынуждены уезжать за границу, это просто наш общий позор.

Актер объясняет, почему он присоединился к флешмобу в поддержку Павла Устинова:

Можно посмотреть видео и понять, что человек ни в чем не виноват, а его сажают



– Я не хочу мириться с тем, что очевидно. Можно посмотреть видео и понять, что человек ни в чем не виноват, а его сажают. У нас, на самом деле, полстраны так сидит. Просто люди, которые работают в кабинетах, не понимают, что карательную систему нужно менять на общеобразовательную. А если говорить про Павла Устинова, на самом деле, это круто, что такая волна пошла. Сейчас необходимо поддерживать всех фигурантов "московского дела", которых осудили и посадили незаконно. Что касается будущего России – это внутреннее дело нашей страны. Мы должны разобраться с ним, как это бывает в нормальных семьях. Дедушке нужно сказать, чтобы он перестал уже что-то доказывать семье, а пошел в кроватку, лег там и лежал. Дальше молодые выбрасывают на улицу весь хлам в виде старых, непонятных устоев и лжеценностей. А дедушка просто должен сидеть в кресле-качалке и никому не мешать, – говорит актер Никита Кукушкин.

"Закона не существует"

За освобождение Павла Устинова, а также всех задержанных и осужденных в рамках так называемого "московского дела" последовательно выступает актер Михаил Ширвиндт:

Какие-то бандиты без опознавательных знаков избивают и задерживают людей – и в моем городе это в порядке вещей?



– То, что происходит, чудовищно. Какие-то бандиты без опознавательных знаков избивают и задерживают людей на улице, это все видят в интернете, – и в моем городе это в порядке вещей? Меня это пугает. Но в этом и смысл работы наших силовых структур: да, мы будем вам мстить за то, что вы нам не дали посадить Голунова, за то, что вы вообще вякаете, за то, что вы недовольны тем, что мы творим с нашей страной. Вот ради этого всего этот произвол. Преступники избивали людей на улице, они должны быть за это наказаны. Вместо этого 3,5 года получает человек, которого они избивали. Это чудовищно, и я выступаю против этого.

–​ В поддержку Павла Устинова высказалось довольно много актеров, и молодых, и постарше. Сможет ли этот флешмоб, эта актерская солидарность как-то повлиять на судьбу Павла?

Этими жестокими приговорами они демонстрируют страх

–​ С Голуновым получилось, хотя там была немножко другая ситуация. Отыграть назад в этих случаях сложно. Власти любят говорить: "Мы не можем вмешиваться в суд". И я представляю, как они смеются между собой, когда произносят эти слова… Естественно, закона не существует. И пока они будут говорить "мы не можем вмешиваться", будет так, как есть. Это невозможность отыграть назад –​ они считают, что покажут себя слабыми, если согласятся. Да, человек ничего не сделал, но мы все равно его накажем. В этом смысле у меня особых надежд нет. Но я думаю, что наша власть сейчас в панике. Этими жестокими приговорами она демонстрирует страх. Они используют модель сталинских репрессий, чуть ли не с "тройками". Но они до сих пор не понимают, например, что интернет усмирить невозможно. Парень, которого жестоко скрутили и посадили, не имел отношения к политике, и его друзья не имели. А теперь все они имеют отношение к политике и выйдут на улицы, –​ полагает актер Михаил Ширвиндт.

Павлу Устинову 23 года. Он – выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. 3 августа 2019 года его задержали у метро "Пушкинская", а спустя два дня арестовали до октября по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, опасного для его жизни и здоровья.

Судебный процесс по делу Устинова длился один день – 12 сентября. В Тверском суде выступал пострадавший боец Росгвардии Александр Лягин. Он назвал Устинова активным участником акции и подчеркнул, что тот стоял с телефоном в руках и выкрикивал антипутинские лозунги.