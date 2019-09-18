"Я была собянинским ботом"

Мне стыдно, что я имела отношение к этому мерзкому, жуткому аппарату по имени "власть", – пишет в своем инстаграме московский журналист Милена Мебиус.

В 2017–2018 годах она работала в структурах, финансируемых московской мэрией. И рассказывает о своей работе так:



"Моя первая связь с мэрией – городская газета. Начав работать там, я дико радовалась, что я журналист. Вранье! В провластных СМИ журналистики нет. Есть только "Сергей Семёнович посетил / открыл / пукнул".

За копейки мы убивали Москву, а в перерывах бухали прямо на работе



Вторая связь с мэрией – работа в городских соцсетях. Это вообще катастрофа. Разве жителем района Капотня интересно, что Собянин открыл метро "Рассказовка"? Нет, но эту тему было "нужно отработать". А ещё мы банили тех, кто смел не согласиться, что Москва похорошела. Мы ездили на встречи Собянина с подставными жителями. Мы топили за реновацию. За копейки мы убивали Москву, а в перерывах бухали прямо на работе.

В 2017 году в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. Мы активно лизали задницу провластным кандидатам. Самый мерзкий для меня момент случился, когда мне пришлось писать о кандидате-единоросе (пардон, самовыдвиженце) своего родного района.

Под постами этих знаменитостей куча дерьма. Дерьма, за которое платят из ваших же денег



Многие знаменитости выступили в поддержку несправедливо осужденного на 3,5 года парня. Павел Устинов стоял и говорил с другом по телефону, когда на него набросились росгвардейцы. Загуглите видос, вы все увидите сами. А под постами этих знаменитостей куча дерьма. Дерьма, за которое платят из ваших же денег. Которые когда-то платили и мне. Мне стыдно, но я рада, что мне хватило смелости об этом дерьме хоть каплю сказать".

Милена Мебиус ответила на вопросы Радио Свобода:

– Почему вы сейчас решили рассказать свою историю?

– На меня повлияла реакция медийных лиц на дело Павла Устинова. Когда видишь, что вокруг тебя много смелых людей, которые не боятся выразить своё мнение, тоже становишься смелей. В условиях, когда тебя могут забрать просто за то, что ты оказался не в то время и не в том месте, страшно жить. Но страшнее молчать, когда есть что сказать.

– Что входило в ваши обязанности, помимо журналистики? Как работают "собянинские боты" в соцсетях?

Собянинский бот и кремлебот – это разные вещи



– Написание постов на городские темы. Работа с негативом в комментариях. Иногда – выезды на мероприятия. День города, фестивали. Хочется сразу сказать, что собянинский бот и кремлебот – это две разные вещи. Цель кремлеботов, в моем понимании, это количество агрессивных комментариев и лайков на них. Цель собянинского бота другая. Но это опять-таки на мой взгляд. Нужно грамотно убедить человека, что, например, плитка – это хорошо. Например, находить на просторах интернета комментарии людей, которые похвалили плитку (плитка тут – это просто пример). Найденная информация подаётся под соусом "это не админ так считает, а простой человек". Проблема в том, что хвалебных комментариев от простых не так много.

– Что вы думаете о серии разоблачений московских чиновников, которую подготовили сотрудники ФБК Алексея Навального?

– Я смотрела несколько видео. Считаю, что это хорошие расследования.

– Вы пишете "мы за копейки убивали Москву". Сколько зарабатывают рядовые "собянинские боты" и много ли людей, которых можно причислить к этой категории?

Мы с бывшими коллегами называли себя собянинскими шлюхами



– Когда я только пришла, и зарплата была 40. Ушла я оттуда с зарплатой в 50. Какие зарплаты сейчас – не знаю. Я считаю, что к этой категории можно автоматом причислить всех людей, которые работают в подобных организациях. Потому что всем известно, кто их спонсирует. А откуда у этих спонсоров деньги? Из бюджета. Который формируется из налогов. Так что получается, что бот сам себе платит. Мы с бывшими коллегами называли себя собянинскими шлюхами.​

– Можете привести пример какой-нибудь вопиющей пиар-кампании мэрии, когда все, что приходилось писать, не соответствовало действительности?

Почти каждый день мы ныли друг другу, мол, "да все бесит! Зарплату задерживают! Не хочу писать этот бред!"



– Про мэра мы никогда не писали отсебятины. Только то, что он сам говорил. Смотрели его прямые эфиры и потом неделю мусолили его цитаты. Вот возьмём реновацию. Было сказать, что это будут квартиры класса комфорт, что ремонт в них делать не нужно. А на деле оказалось совсем не так. Видела очень много видео, где люди показывали свои реновационные квартиры. Где-то на кухне не было окна. Где-то двери кривые. А мы-то до этого писали, что новые жилища будут шикарными и с классным ремонтом. Но мы же не с потолка это взяли. Вся инфа – с сайта мэра и его выступлений.

– Наверняка в ситуациях такой подневольной работы появляются курьезные ошибки. Помните что-нибудь подобное?

– Так как это соцсети, а не печатная газета, все ошибки легко исправлялись. Есть же возможность редактирования. К тому же все посты, касающиеся городской повестки, вычитывают перед публикацией несколько человек. На ум сейчас приходит лишь случай, когда редактор выкладывал в группу своего района фото другого района. За такое и штрафовали.

– Кто занимается такой работой?

Откуда у этих спонсоров деньги? Из бюджета. Который формируется из налогов. Так что получается, что бот сам себе платит



– Очень много работающих там людей приехали из других городов. И почти каждый день мы ныли друг другу, мол, "да все бесит! Зарплату задерживают! Не хочу писать этот бред!" Но уйти решались не все. Просто потому что им бы нечем было платить за квартиру. Но ведь можно найти новую работу! Только вот я бы не сказала, что это так легко, особенно когда ты в Москве год-два. А мне просто повезло родиться здесь.

– Неужели даже в такой сфере бывают задержки зарплаты?

– Ещё как бывают! Неделя-две. Но не всегда, в большинстве случаев вовремя платили. И вся зарплата чёрная, естественно.

– Встречали ли вы среди идеологической обслуги мэрии людей, которые делают это по убеждениям, а не только за деньги?

– Мне показалось, что люди, работающие там, делятся на три категории. Первая – это те, кто делает это только ради денег. Вторая – те, кто лоялен к власти (руководство, в основном). И третья – те, кому просто плевать.