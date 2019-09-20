Журналистке Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Следователи предъявили псковской журналистке Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Поводом послужило её выступление на радио, в котором Прокопьева рассуждала о взрыве в здании ФСБ Архангельска.

Тогда 17-летний подросток взорвал самодельное устройство у входа в здание местного управления ФСБ. По мнению журналистки, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

Вторая часть статьи 205.2 Уголовного кодекса России предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

"Мне кажется, они просто проигнорировали вообще все доказательства моей невиновности, которые мы им предоставляли за все это время. Разбираться они и не собирались, просто переписали статью уголовного кодекса и заявили, что я это совершила – пропаганду терроризма, признание идеологии терроризма правильной и нуждающейся в поддержке и одобрении. Будто я действительно идеолог джихада какого-то! Это совершенно возмутительно! Ни в какие ворота не лезет это обвинение", – прокомментировала свой новый процессуальный статус Светлана Прокопьева.

Адвокат журналистки Татьяна Мартынова рассказала проекту Север.Реалии, что с её подзащитной и с неё самой следствие взяло новую подписку о неразглашении.

Адвокат отметила, что существует постановление Конституционного суда, согласно которому на Прокопьеву, как на подозреваемого, не должна распространяться такая подписка. Но обжаловать в ближайшее время это процессуальное действие адвокат Мартынова не планирует, так как уже на следующей неделе следователи могут объявить об окончании расследования и предоставить материалы дела защите для ознакомления.

"Сейчас могу сказать только одно: Светлана Владимировна, конечно же, не признает свою вину", – отметила Мартынова.

В феврале в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В июле журналистку внесли в список экстремистов, её счета были заблокированы.

В конце августа суд отказал в удовлетворении административного иска радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и порталу "Псковская лента новостей". СМИ обжаловали выданное Роскомнадзором предупреждение о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Оно было связано с выступлением Прокопьевой.