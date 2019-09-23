СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Устинову и Котову

Совет по правам человека при президенте России обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой отменить приговоры осуждённым по "московскому делу" Константину Котову и Павлу Устинову.

В заявлении Совета подчёркивается, что правозащитники приветствуют изменение меры пресечения Устинову, но считают эту меру недостаточной, поскольку "речь должна идти об отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности".

Приговор же Котову, по мнению СПЧ, подлежит отмене как противоречащий "конституционному смыслу". Ещё в 2017 году Конституционный суд России разъяснил, что применять уголовную статью о нарушениях на митингах можно только в случае, если они представляли опасность для общества и если был причинён вред здоровью или имуществу граждан.

Константин Котов – 34-летний оппозиционный активист, осуждённый на четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. Соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году. Чтобы стать по ней обвиняемым, нарушитель должен быть привлечён к административной ответственности более трёх раз за полгода. С марта по август Котова неоднократно задерживала полиция, когда он выходил с одиночными пикетами против политических репрессий.

Последний раз активиста задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в ней, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью. Радио Свобода публиковало кадры, на которых видно, что в этот день Котов только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках нет. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.