Адвокатское сообщество объединилось вокруг дела Константина Котова

Сразу тринадцать адвокатов подали в Мосгорсуд апелляцию на приговор активисту Константину Котову, которого в начале сентября Тверской суд Москвы приговорил к четырём годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

В разговоре с Радио Свобода адвокат Котова Мария Эйсмонт сообщила, что ещё несколько защитников войдёт в дело позже. По её словам, идею подачи коллективной жалобы поддержали несколько десятков представителей адвокатского сообщества.

"Все понимают, что если не объединиться вокруг беспрецедентного по беззаконию приговора Котову, и если этот приговор устоит, то завтра профессия адвоката потеряет всякий смысл", – заявила Эйсмонт. По её словам, с каждым из защитников, подавших жалобу в Мосгорсуд, заключено соглашение на символические 212 рублей 10 копеек – эти цифры совпадают с номером статьи уголовного кодекса, по которой осудили Котова.

Среди тех, кто подал жалобу – известные в адвокатской среде юристы Анна Ставицкая, Алексей Липцер, Ирина Бирюкова, Михаил Бирюков, Алхас Абгаджава, Анастасия Георгиевская, Эльдар Гароз, Вера Гончарова, Юрий и Анастасия Костановы, Оксана Маркеева, Александр Пиховкин, Анастасия Саморукова, а также красноярское адвокатское бюро "Хорышев и партнёры".