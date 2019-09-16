Адвокатское сообщество объединилось вокруг дела Константина Котова

Сразу тринадцать адвокатов подали в Мосгорсуд апелляцию на приговор активисту Константину Котову, которого в начале сентября Тверской суд Москвы приговорил к четырём годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга.
В разговоре с Радио Свобода адвокат Котова Мария Эйсмонт сообщила, что ещё несколько защитников войдёт в дело позже. По её словам, идею подачи коллективной жалобы поддержали несколько десятков представителей адвокатского сообщества.
"Все понимают, что если не объединиться вокруг беспрецедентного по беззаконию приговора Котову, и если этот приговор устоит, то завтра профессия адвоката потеряет всякий смысл", – заявила Эйсмонт. По её словам, с каждым из защитников, подавших жалобу в Мосгорсуд, заключено соглашение на символические 212 рублей 10 копеек – эти цифры совпадают с номером статьи уголовного кодекса, по которой осудили Котова.
Среди тех, кто подал жалобу – известные в адвокатской среде юристы Анна Ставицкая, Алексей Липцер, Ирина Бирюкова, Михаил Бирюков, Алхас Абгаджава, Анастасия Георгиевская, Эльдар Гароз, Вера Гончарова, Юрий и Анастасия Костановы, Оксана Маркеева, Александр Пиховкин, Анастасия Саморукова, а также красноярское адвокатское бюро "Хорышев и партнёры".
- Константин Котов – московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам, которые более 9 месяцев провели в московском СИЗО, и требовал обмена заключёнными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа. Этот эпизод также лёг в основу заведённого на него уголовного дела.
- На суде над Котовым свидетелями со стороны обвинения выступили 13 сотрудников полиции. Они заявили, что подсудимый участвовал в несогласованном шествии 10 августа, держал в руках плакат, скандировал лозунги и давал интервью. Радио Свобода публиковало видео, на котором видно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках нет. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.
- Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в Уголовном кодексе РФ в 2014 году. Чтобы стать её фигурантом, обвиняемый должен быть привлечён к административной ответственности за такое же нарушение более трёх раз за полгода. Первым осуждённым по статье в декабре 2015 года стал активист Ильдар Дадин. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы. Позже Конституционный суд разъяснил, что применять уголовную статью о неоднократных нарушениях можно только в случае, если они представляли опасность для общества, и если был причинён вред здоровью или имуществу граждан. В 2017 году Верховный суд отменил приговор Дадину за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. Тем не менее, по этой же статье, кроме Котова, сейчас обвиняется подмосковный активист Вячеслав Егоров, выступавший против строительства мусорного полигона в Коломне. Егоров находится под подпиской о невыезде.
- В сентябре Госдума отклонила законопроект о декриминализации уголовной статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга.