Архангельский областной суд отменил штраф в 30 тысяч рублей пенсионерке Елене Макаровой, обвинённой в "неуважении к власти". Весной этого года она оставила комментарий о полиции и судьях в паблике "Поморье не помойка!" в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Суд провёл новую экспертизу записи, оставленной Макаровой, и не обнаружил состава преступления. Комментарий был опубликован пенсионеркой после митинга 7 апреля против строительства мусорной свалки в Шиесе. Макарова спрашивала: "Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?"

Ранее прокуратура Архангельской области попросила суд отменить штраф активистке Светлане Бакшеевой за "неуважение к власти". В протесте, который подал заместитель прокурора области, говорится, что принятое судом решение незаконно. В ведомстве считают, что губернатора Архангельской области ошибочно причислили к числу тех, кого нельзя оскорблять по закону о "неуважении к власти".

Бакшеева в комментарии в соцсети сравнила губернатора региона Игоря Орлова с животными и использовала при этом слово "шелупонь". За это ее обвинили в неуважении к власти и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она вместе с другими оштрафованными по аналогичным делам подала жалобу в Европейский суд по правам человека.