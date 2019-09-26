РБК: на Урале тестируют оборудование для "суверенного Рунета"

Роскомнадзор тестирует оборудование для фильтрации интернет-трафика. Новые системы помогут блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов, в том числе мессенджер Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их данным проверка оборудования проходит во всем Уральском федеральном округе.

Тестированием занимается компания "Данные — центр обработки и автоматизации". Возглавил её бывший глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов.

По данным РБК системы уже внедрены у поставщиков интернет-услуг в Екатеринбурге. В Магнитогорске, Тюмени, Челябинске и некоторых других городах региона. Пока что фильтрацию трафика испытывают некруглосуточно.

РБК напоминает, что новое оборудование позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае, если власти обнаружат угрозы для Рунета.

Представитель Роскомнадзора от комментариев РБК отказался.

Так называемый закон о суверенном Рунете, был принят Госдумой весной. Он начнёт действовать в ноябре. Авторы законопроекта утверждали, что он не направлен на отключение российского сегмента интернета от мировой Сети, а лишь на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае, если кто-то извне отключит его от интернета. Критики указывают на то, закон создаст возможности для тотальной цензуры в Рунете.