В Москве журналисты провели пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой

Журналисты провели у администрации президента в Москве одиночные пикеты с целью привлечь внимание к уголовному преследованию своей коллеги Светланы Прокопьевой. Псковскую журналистку обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире "Эха Москвы в Пскове" о взрыве в приёмной управления ФСБ Архангельска.
Участники пикетов, состоявшихся в воскресенье, потребовали прекратить дело Прокопьевой. Полиция сфотографировала паспорт одной из участниц акции и расспросила о целях, но больше никак не вмешивалась, оставаясь неподалёку от пикетчиков.
В акции приняли участие журналисты нескольких изданий, включая Радио Свобода.
Ранее президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал неприемлемым преследование Светланы Прокопьевой за выражение личного мнения. В сентябре журналистке официально предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.
Светлана Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствием информации.
- Светлана Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Прокопьева стала лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2018 год, учреждённой Русской службой Радио Свобода.
- В феврале 2019 года в отношении Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В её квартире прошёл обыск. Поводом для уголовного преследования журналистки стали её рассуждения о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.
- В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.
- В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.
- Руководство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода ранее неоднократно выражало обеспокоенность в связи с делом Прокопьевой, расценивая его как попытку заставить независимого журналиста замолчать.