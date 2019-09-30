В Москве журналисты провели пикеты в поддержку Светланы Прокопьевой

Журналисты провели у администрации президента в Москве одиночные пикеты с целью привлечь внимание к уголовному преследованию своей коллеги Светланы Прокопьевой. Псковскую журналистку обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире "Эха Москвы в Пскове" о взрыве в приёмной управления ФСБ Архангельска.

Участники пикетов, состоявшихся в воскресенье, потребовали прекратить дело Прокопьевой. Полиция сфотографировала паспорт одной из участниц акции и расспросила о целях, но больше никак не вмешивалась, оставаясь неподалёку от пикетчиков.

В акции приняли участие журналисты нескольких изданий, включая Радио Свобода.

Ранее президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал неприемлемым преследование Светланы Прокопьевой за выражение личного мнения. В сентябре журналистке официально предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Соответствующая уголовная статья предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Светлана Прокопьева не признаёт вины. Следствие взяло с неё подписки о невыезде и неразглашении связанной со следствием информации.