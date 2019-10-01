Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Глава ФСИН Геннадий Корниенко отправлен в отставку. Об этом сообщают агентство "Интерфакс" и газета "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванные источники. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии, проект указа президента Путина об увольнении директора службы есть в распоряжении РБК.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году, за время его руководства ведомство несколько раз попадало в центр скандалов, связанных с пытками в российских колониях.

По данным источника "Интерфакса", Корниенко не продлили предельный возраст нахождения на службе. Накануне генерал-полковнику исполнилось 65 лет. По закону, генерал-полковника могли оставить на службе до 70 лет.

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