Павел Устинов рассказал о том, как против него фабриковали дело

Актёр Павел Устинов, осуждённый на год лишения свободы условно по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, рассказал о том, как против него фабриковали уголовное дело.

В интервью изданию "Медуза" Устинов сообщил, что после задержания и избиения его отвели в автозак, уже заполненный другими задержанными. Там двое сотрудников ОМОНа в разговоре между собой решили "выбрать кого-нибудь посолиднее", после чего один из них показал на Устинова пальцем. Актёра вывели из автозака, отобрали паспорт, затем полицейские "что-то обсуждали минут десять" и, наконец, объявили Устинову, что он вывихнул омоновцу плечо. Задержанного отвезли в Следственный комитет, где следователь по фамилии Заварзин оформил протокол об уголовном правонарушении. На Устинова надели наручники и сразу же отправили в изолятор временного содержания.

В интервью актёр также вспоминает, что в СИЗО сидел в камере размером пять на пять метров, в которой одновременно находились десять человек. Практически все из них, по словам Устинова,"сидят по сфабрикованным делам, по несколько лет ожидая окончания следствия. Следователь Заварзин несколько раз предлагал взять Устинову "особый порядок" рассмотрения его дела и признать вину. Взамен этого он обещал обвиняемому год лишения свободы условно.

Также Заварзин провёл очную ставку между Устиновым и якобы пострадавшим сотрудником Росгвардии Александром Лягиным. По словам обвиняемого, Лягин был в поникшем состоянии и всё время смотрел в пол. Устинов попытался узнать, по какой причине росгвардеец оговаривает его, но тот ничего не ответил.

Сейчас Устинов говорит, что относится к росгвардейцу с "отвращением", но считает, что по нему нельзя судить о всей полиции, которая "выявляет настоящих экстремистов". Актёр назвал свой случай "единичным" – правда, после напоминания интервьюера о "московском деле" Устинов поправился, сказав, что таких случаев "несколько". Он признался, что в детстве сам мечтал служить в спецназе, поскольку его привлекало "уничтожение террористов".

По поводу первого приговора в отношении себя – трёх с половиной лет лишения свободы – Устинов говорит, что только в момент его вынесения понял, "насколько всё серьёзно". До последнего момента у него была надежда, что всё происходящее – ошибка, и что суд разберётся и отпустит его. При этом актёр признался, что в какой-то момент начал допускать мысль, что он "и правда уголовник", поскольку "вся атмосфера убеждала" его в этом.

О массовых выступлениях в свою поддержку Устинов узнал лишь за два дня до освобождения из СИЗО. По мнению актёра, если бы не общественный резонанс, он бы сидел сейчас в тюрьме.

Вместе с тем, поблагодарив всех, кто участвовал в кампании за его освобождение, Устинов заявил, что не собирается принимать участия в политических акциях и "мараться в политических делах". Он пообещал помогать другим осуждённым и обвиняемым по "московскому делу", но считает, что в судебном произволе виновата не российская власть, а "утаивание и неточное донесение до неё информации".

При этом он хочет добиться своего полного оправдания через Европейский суд по правам человека. Устинов рассказал, что давно подал встречный иск на задерживавших его полицейских в российский суд, но ему до сих пор "не пришло никакое уведомление". "Почему так несправедливо – не знаю", – резюмировал актёр.

Павла Устинова задержали 3 августа в центре Москвы во время несанкционированной акции оппозиции, в которой он не участвовал. Актёр ждал возле метро "Пушкинская" своего друга, когда четверо сотрудников Росгвардии повалили его на землю, избили дубинками и задержали. Позже Устинова обвинили в применении насилия к полицейскому и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы. При этом кадры задержания, на которых видно, что актёр не участвовал в акции и не сопротивлялся полиции, суд рассматривать не стал.

Арест и приговор Устинову вызвали общественный резонанс. В его поддержку выступили сотни его коллег, возле здания администрации президента России москвичи организовали массовый бессрочный пикет за освобождение актёра и других обвиняемых по "московскому делу". В результате Мосгорсуд изменил приговор Устинову с трёх с половиной лет колонии на год лишения свободы условно.