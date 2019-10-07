Президент России Владимир Путин в курсе уголовного дела в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, уголовное дело Прокопьевой не касается Путина, но "он в курсе". Ранее Совет по правам человека при президенте России обратился с заявлением на имя прокурора Псковской области Сергея Белова, в котором потребовал прекратить уголовное дело против журналистки.

Уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Светланы Прокопьевой завели в феврале 2019 года. В авторской программе "Минутка просветления" на "Эхе Москвы в Пскове" журналистка рассуждала о поступке 17-летнего подростка, который в ноябре 2018 года взорвал самодельное устройство у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области и погиб. По мнению Прокопьевой, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

В поддержку Светланы Прокопьевой и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, многие политики и общественные деятели в России и других странах.

Лингвисты и психологи Роскомнадзора и Следственного комитета, которые делали экспертизы слов журналистки, заявили, что Прокопьева виновна в совершении преступления, так как во время эфира она не дала "должную негативную оценку" теракту и указывала на несоблюдение "прав и свобод граждан".

В Европейский суд по правам человека поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.