Росгвардия не нашла нарушений при задержании Павла Устинова

Росгвардия не нашла нарушений со стороны сотрудников ОМОН во время задержания актёра Павла Устинова на несанкционированном митинге 3 августа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

В ведомстве заявили, что не нашли подтверждения слов актёра о том, что он был избит. Ранее Мосгорсуд изменил приговор Устинову по делу о нападении на сотрудника Росгвардии во время акции в Москве 3 августа. Ему назначен один год лишения свободы условно.

Изначально Устинов был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы. Приговор ему вызвал большой общественный резонанс, многие сочли его несправедливым. Появились обращения в защиту Устинова от различных профессиональных сообществ – от артистов до священников. Устинов по ходатайству прокуратуры до рассмотрения апелляции по его делу, намеченной на 30 сентября, был отпущен под подписку о невыезде. Некоторые активисты критиковали его за недостаточно активную, по их мнению, позицию по защите других арестованных.

По "московскому делу", как называют дела, возбуждённые после летних акций протеста в российской столице, к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок. Кроме того, Константин Котов получил 4 года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, а Владислав Синица – 5 лет за твит, в котором усмотрели угрозы детям сотрудников Росгвардии. Ещё несколько человек находятся под следствием.