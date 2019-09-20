Павел Устинов отпущен из следственного изолятора домой

Актёра Павла Устинова, осуждённого на три с половиной года по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии, выпустили из следственного изолятора и увезли домой. Об этом "МБХ-медиа" сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее в пятницу Мосгорсуд постановил отпустить Устинова под подписку о невыезде. С ходатайством об изменении меры пресечения накануне выступила прокуратура по просьбе адвоката актёра. Ведомство не оспаривает вину Устинова, но считает несправедливым наказание из-за "чрезмерной суровости".

По версии следствия, 3 августа на акции оппозиции за честные выборы в Москве актёр вывихнул росгвардейцу плечо. При этом суд отказался приобщать к делу видеозапись, на которой видно, что Устинов не применял силу во время его задержания.

Реальный срок, назначенный судом Павлу Устинову, вызвал возмущение его коллег-актёров, затем появились открытые письма в его поддержку и представителей других профессий. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей, священников, учителей и представителей других профессий высказались в поддержку актёра, осудив действия властей.