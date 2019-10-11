"Душить по всем фронтам". Сезон охоты на оппозицию открыт

Минюст внес на этой неделе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список "иностранных агентов". В ФБК считают, что это очередная попытка властей остановить деятельность сторонников оппозиционера. Вскоре после этого движение "За права человека" и его главу – правозащитника Льва Пономарева – оштрафовали за неисполнение закона об иностранных агентах. Пономарев уверен, что это следствие роста общественной активности и попытка задушить независимых правозащитников. Эксперты и оппозиционеры опасаются нового этапа "охоты на ведьм" со стороны российских властей.

Электоральный цикл 2019 года закончился, но власти уже начали готовиться к думской кампании 2021-го года и даже президентским выборам 2024-го. В движении в защиту прав избирателей "Голос" не сомневаются, что действия Минюста в отношении ФБК спровоцированы летними протестами, а также итогами "умного голосования". "Власть пытается разрушить инфраструктуру своих конкурентов перед выборами 2021 года", – считает член федерального совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук. По его мнению, после протестов власти стремятся вывести из политической игры оппозиционеров, арестовывают их счета, мешают рутинной организационной работе путем внесения в реестр иноагентов. Чтобы сохранить контроль за парламентскими выборами, им, конечно, нужно выбить из колеи одного из самых сильных игроков, то есть Навального и его команду, – добавляет Андрейчук.

В самом ФБК уверены, что решение Минюста включить фонд в реестр иностранных агентов укладывается в одну цепь событий вместе с возбуждением уголовного дела об отмывании денег, попытками заставить сторонников Навального удалить фильм "Он вам не Димон", а также многомиллионными исками против лидеров оппозиции по итогам летних митингов. "Это явно единая стратегия, направленная на то, чтобы задушить нашу деятельность, заставить нас прекратить выпускать наши расследования, заставить нас сесть и ничего не делать. Дали команду душить нас по всем фронтам», – убежден директор ФБК Иван Жданов.

Шесть лет назад ассоциация "Голос" стала первой организацией, которую Минюст принудительно включил в реестр иностранных агентов. Российские власти посчитали, что денежная часть премии Сахарова, которую присудил Хельсинкский комитет и от которой организация отказалась, и есть иностранное финансирование "Голоса". В результате ассоциация была вынуждена ликвидировать юридическое лицо. "У нас нет юрлица, нет банковских счетов, у нас денег как таковых нет, и нас очень сложно объявить иностранным агентом, потому что ресурсы, которыми мы пользуемся, предоставлены нашими партнерами, у нас самих – ничего нет", – поясняет Станислав Андрейчук. При этом он признает, что такой формат работы усложняет жизнь «Голоса». "Естественно, когда есть банковские счета, работать легче. Нам всё время приходится искать людей, которые готовы работать бесплатно. Это занимает определенное время, иногда было бы проще что-то заказать на коммерческой основе".

В этом году "Голос" тоже подвергался нападкам властей. В конце мая был задержан, а потом отправлен на полтора месяца в СИЗО член совета движения Роман Удот. А прямо накануне единого дня голосования пять суток административного ареста получил московский координатор "Голоса" Владимир Егоров. В организации были уверены, что таким образом власти пытались дискредитировать "Голос" в глазах общества, а также оказать силовое давление на наблюдателей за выборным процессом. Уже после единого дня голосования – 8 сентября – с обысками пришли к координаторам движения в Саратове и в Казани. "В общем, всё то же самое, с чем столкнулись навальновские ребята, у нас тоже в нескольких регионах произошло", – резюмирует Станислав Андрейчук.

Какая разница: у тебя пять препятствий или десять, если ты уже научился перепрыгивать?



Столкнулась с давлением этим летом и "Команда Гудкова". Ее лидер – Дмитрий Гудков ­– в разговоре с Радио Свобода напомнил, что летом Команда вела на выборы в Мосгордуму сразу 8 кандидатов, у них был большой штаб,и 26 июля там прошел обыск, из штаба вынесли оборудование. Обыск прошел и дома у самого Гудкова, в ходе которого также забрали технику. "Вынесли мои домашние компьютеры, которые я использую исключительно в личных целях – монтирую видео про своих детей, храню фотографии". И для того, чтобы подобное произошло, необязательно быть иноагентом, – подчеркивает Дмитрий Гудков. Он убежден, что таким образом власти просто осложняют оппозиционерам работу и разоряют их, чтобы в какой-то момент у Гудкова и его команды просто не было денег на покупку новой техники. "Ну, соберем на фандрайзинге. Это такой бег с препятствием. Какая разница: у тебя пять препятствий или десять, если ты уже научился перепрыгивать?", – иронизирует политик. Сейчас он со своими сторонниками размышляет, нужно ли снова открывать штаб или пока оставить всё, как есть.

Тем временем Мещанский суд Москвы в очередной раз признал общественное движение "За права человека" и его главу Льва Пономарева виновными в нарушении закона об иностранных агентах.

Пономарев отмечает, что на этот раз вокруг него и его фонда произошла, как выражается правозащитник, "интересная трансформация": теперь его оштрафовали за то, что "третьи лица" не вписывают обозначение, что организация "За права человека" признана "иностранным агентом". Так произошло, когда координатор движения "За права человека" в Вологде написал в соцсетях пост, что лидер движения Лев Пономарев съездил в Шиес, но не добавил, что движение "За права человека" признано иностранным агентом. "И теперь движение оштрафовали на 300 тысяч рублей, а меня лично – еще на 100 тысяч. То же самое произошло, когда "Новая газета" опубликовала статью, в которой не уточнила что "За права человека" – иностранный агент. Это новая история – раньше с правозащитниками так не поступали", – недоумевает Пономарев. Он уверен, что таким образом власти хотят добиться, чтобы независимых правозащитников в России не было.



В один день с Пономаревым суд в Москве оштрафовал на 400 тысяч рублей фонд "Общественный вердикт" и на 250 тысяч рублей его директора Наталью Таубину. Их также признали виновными в нарушении закона об "иностранных агентах". Штрафы связаны со статьями о пытках заключённых в Ярославской колонии, в тексте которых не было упоминания о том, что фонд включён в реестр иноагентов.

Власти закручивают гайки и пытаются общество добить.

Политолог Аббас Галлямов убежден, что российские власти готовятся к большому избирательному циклу и целенаправленно взяли курс на закручивание гаек, чтобы максимально задавить оппозицию в период пока нет выборов и можно не бояться протестного голосования. "Когда у общества есть недовольство, у него в руках есть два инструмента: первый – уличный протест, второе – протестное голосование на выборах. Сейчас у общества остался только один инструмент, оно наполовину обезоружено. Естественно, в этой ситуации закручивают гайки и пытаются общество добить", – убежден Галлямов. В то же время он признает, что сейчас протестную активность совершенно невозможно прогнозировать – всплеск может спровоцировать абсолютно случайные действия властей, даже не связанные с политикой, как это было в деле Ивана Голунова. "Сейчас настолько взрывоопасная ситуация, что совершенно непонятно, в какой момент общество может взорваться". При этом Галлямов уверен, что власти будут давить как на оппозицию, так и на наблюдателей, пострадать могут журналисты, которые пишут то, что властям не нравится, локальные активисты, которые создают проблемы региональным властям. "Сезон охоты на ведьм открыт, и их список пополняется властями", – заключает Аббас Галлямов.