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Театр.doc и СЕРБ. Эфир в 19.05

Зарема Заудинова и Алексей Полихович в Театре.doc

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Кто и зачем срывает спектакли Театр.doc в новом сезоне? Какие темы беспокоят радикал-патриотов?

Новый сезон театра.doc: зачем его спектакли срывают радикал-патриоты? Почему публика и актеры могут не дождаться вмешательства полиции?

Какие постановки попадают под удар и что можно сказать о неоконсервативном запретительном дискурсе администраторов? Кто эти люди и что означают слова “мне позвонили сверху”?

“Кантград”, пьеса по книге воспоминаний переселенцев в Калининградскую область после Второй мировой войны. “Выйти из шкафа”: монологи людей нетрадиционной сексуальной ориентации и их родителей. “Война близко”: спектакль по дневникам из Луганска и судебным материалам процесса Олега Сенцова. “Подельники” – спектакль по запискам фигурантов Болотного дела, где играют бывшие политзеки.

Обсуждают режиссёры театра.doc Анастасия Патлай, Зарема Заудинова, журналист Медиазоны Егор Сковорода, автор театра.doc. В записи видеохудожник и журналист Александра Артамонова (Калининград). Фрагменты спектаклей из архива театра.

Ведет программу Елена Фанайлова

Видеоверсия программы

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