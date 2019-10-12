На станции Шиес в Архангельской области, где строится полигон для московского мусора, 12 октября охранники ЧОПа "Гарант безопасности" напали на лагерь активистов. Пострадали три человека, волонтеры вызвали скорую помощь.

Как сообщили редакции Север.Реалии активисты, утром на посте "Костер", где в тот момент дежурило три человека, появилось пятеро охранников. Они выбили рацию у одного из активистов и отобрали ее. Это спровоцировало потасовку. После того, как стало известно о конфликте, на станцию Шиес выехали жители соседних населенных пунктов.

Активисты обратились к полицейским, которые дежурят на станции, но им ответили, что разбираться в ситуации начнут после того, как дождутся старшего по званию сотрудника. Жители лагеря изменили частоту на рациях, потому что опасаются, что охранники будут прослушивать их переговоры.

В группе "Поморье – не помойка" сообщается, что из Архангельска на Шиес выдвинулись представители компании "Технопарк", которая является инвестором строительства. С ними также могут быть следователи из Архангельска.

Группа "Мы против свалки в Ленском районе" во "ВКонтакте" 11 октября сообщила об усилении частной охраны на станции. Сейчас на Шиесе находится около 100 охранников и примерно 30 активистов.

Пост "Костер" находится примерно в 1,5 километрах от лагеря активистов Шиеса.

Строительство полигона на границе Архангельской области и Республики Коми началось в июле 2018 года. По планам на нем будут хранить несортированный мусор из Москвы и Московской области. Согласно документам компании, предоставленным Арбитражным судом Архангельской области, площадь полигона составит 3000 гектаров, на которые будут складировать до 2,3 миллиона тонн в год. Экоактивисты расценивают это как серьезную экологическую угрозу для всего европейского севера России, а также для стран Скандинавии.

Стычки между активистами и охранниками начались в конце марта, после того, как защитники Шиеса впервые блокировали дороги для бензовозов и остановили стройку. Одно из самых жестких нападений охранников на людей произошло 10 мая, когда активисты пытались помешать приземлению вертолета с топливом на борту. После стычки 6 августа двое волонтеров попали в больницу, один из них – с сотрясением мозга.

ЧОП "Гарант безопасности" в конце 2018 года заключил договор на 1,2 миллиарда рублей с бюджетным учреждением Москвы "Автомобильные дороги", которое получило в безвозмездное пользование от министерства природных ресурсов Архангельской области 15 гектаров на станции Шиес. Срок действия аренды закончился в сентябре 2019 года. После этого участок должны были рекультивировать. Этого не произошло.