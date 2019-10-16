Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология

Легко ли быть мужчиной? Эфир в 18:05

Смотреть комментарии

Социолог Ирина Костерина и психолог Дмитрий Стебаков о маскулинности в современном мире

Вместе с представлениями о гендере в современном мире меняется и роль мужчины. Кто он теперь – «мужик», воин, добытчик, хозяин – или равноправный партнер? Сохранилось ли понятие «сильный пол»? Может ли мужчина быть ранимым и эмоциональным? Является ли мир по-прежнему мужским?

Гости программы - Ирина Костерина, социолог, координатор гендерной программы Фонда имени Генриха Белля, и Дмитрий Стебаков, клинический психолог. Эфир в 18:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG