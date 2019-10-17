В Барселоне продолжаются протесты и столкновения с полицией

В Барселоне третью ночь подряд продолжились столкновения протестующих с полицией. Накануне за медпомощью обратились около 100 человек, не менее 30 активистов были задержаны. Об этом сообщает газета El Pais.

Демонстрация сторонников независимости Каталонии в среду собрала более 20 тысяч человек. К вечеру акция началась около здания местной полиции. Но митинг перерос в беспорядки. Радикальные активисты бросали в полицейских камни, бутылки и петарды. Правоохранительные органы заявили, что в их сторону кидали "коктейли Молотова".

Протестующие блокировали улицы и поджигали мусорные контейнеры, из-за чего сгорели несколько автомобилей. Всего было зафиксировано около 50 пожаров в результате протестов.

Глава правительства Каталонии Ким Торра впервые публично осудил беспорядки. Он подчеркнул, что движение за независимость Каталонии всегда осуждало насилие и делает это и теперь. Также он заявил в четверг о необходимости провести новое голосование о самоопределении области.

Беспорядки в Каталонии начались 14 октября, после приговора суда лидерам каталонских сепаратистов. Девять человек, которые участвовали в кампании за отделение региона от Испании, получили длительные тюремные сроки. Начиная с понедельника, протестующие перекрывали автомобильные и железные дороги, блокировали работу аэропорта. Всего в столкновениях за 3 дня пострадали более 200 человек, в числе которых сотрудники полиции.