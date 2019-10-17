К родителям уехавшего из России Айдара Губайдулина пришли с обыском

К родителям Айдара Губайдулина, одного из обвиняемых по "московскому делу", который в четверг сообщил об эмиграции из России, пришли с обыском. Об этом "Новой газете" сообщил брат обвиняемого Ильдар.
По его словам, обыск в квартире в Уфе, где ранее жил и сам Айдар Губайдулин, проводится по поручению Следственного комитета. В нём участвуют три сотрудника ведомства. Другие подробности пока неизвестны.
Выпускника Московского физико-технического института, программиста Айдара Губайдулина обвиняли в участии в массовых беспорядках, которые, по версии СК, произошли во время акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. 9 августа Губайдулина был арестован.
Позже Следственный комитет переквалифицировал обвинение на статью о покушении на насилие в отношении представителя власти. Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей на сотрудника полиции. Однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил Губайдулина под подписку о невыезде.
Во вторник стало известно, что Губайдулину предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Спустя два дня он написал на своей странице в фейсбуке, что принял решение покинуть Россию и возвращаться в ближайшие годы не планирует. Губайдулин отметил, что "решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили ему выбора".
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения.
- Вместе с тем к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок.
- Под следствием по "московскому делу" остаются 11 человек. Семеро из них находятся в СИЗО, трое – под домашним арестом. Айдар Губайдулин находился под подпиской о невыезде.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.