К родителям уехавшего из России Айдара Губайдулина пришли с обыском

К родителям Айдара Губайдулина, одного из обвиняемых по "московскому делу", который в четверг сообщил об эмиграции из России, пришли с обыском. Об этом "Новой газете" сообщил брат обвиняемого Ильдар.

По его словам, обыск в квартире в Уфе, где ранее жил и сам Айдар Губайдулин, проводится по поручению Следственного комитета. В нём участвуют три сотрудника ведомства. Другие подробности пока неизвестны.

Выпускника Московского физико-технического института, программиста Айдара Губайдулина обвиняли в участии в массовых беспорядках, которые, по версии СК, произошли во время акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. 9 августа Губайдулина был арестован.

Позже Следственный комитет переквалифицировал обвинение на статью о покушении на насилие в отношении представителя власти. Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей на сотрудника полиции. Однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил Губайдулина под подписку о невыезде.

Во вторник стало известно, что Губайдулину предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Спустя два дня он написал на своей странице в фейсбуке, что принял решение покинуть Россию и возвращаться в ближайшие годы не планирует. Губайдулин отметил, что "решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили ему выбора".