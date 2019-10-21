Бывшего замглавы СНБО Украины отпустили из СИЗО под залог

Бывшего заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского освободили из СИЗО. Это произошло после того, как семья внесла за него залог. Сумма, при выплате которой предусмотрена возможность освобождения из-под стражи, составляет 10 миллионов 600 тысяч гривен (приблизительно 425 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что в случае внесения залога, Гладковскому нельзя будет выезжать за пределы Киевской области, он также должен будет сдать на хранение свои паспорта и не общаться со свидетелями по делу. Предусмотрено и ношение электронного браслета.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но пограничники не пропустили его к самолёту в зал вылета.​

В минувшую пятницу, 18 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Олегу Гладковскому, что он подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в распространении ложных сведений. Следователи считают, что он использовал служебное положение ради выгоды принадлежащей ему фирмы "Автомобильная компания "Богдан Моторс", сообщило агентство УНИАН.