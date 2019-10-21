Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Бывшего замглавы СНБО Украины отпустили из СИЗО под залог

Олег Гладковский

Смотреть комментарии

Бывшего заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского освободили из СИЗО. Это произошло после того, как семья внесла за него залог. Сумма, при выплате которой предусмотрена возможность освобождения из-под стражи, составляет 10 миллионов 600 тысяч гривен (приблизительно 425 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что в случае внесения залога, Гладковскому нельзя будет выезжать за пределы Киевской области, он также должен будет сдать на хранение свои паспорта и не общаться со свидетелями по делу. Предусмотрено и ношение электронного браслета.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. Он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт "Борисполь", но пограничники не пропустили его к самолёту в зал вылета.​

В минувшую пятницу, 18 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Олегу Гладковскому, что он подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в распространении ложных сведений. Следователи считают, что он использовал служебное положение ради выгоды принадлежащей ему фирмы "Автомобильная компания "Богдан Моторс", сообщило агентство УНИАН.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG