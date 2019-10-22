CIT узнала имя ещё одного российского наёмника, погибшего в Ливии

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имя ещё одного россиянина, погибшего в Ливии, где идёт гражданская война . Это - 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы. Он мог служить в "ЧВК Вагнера".

CIT обратила внимание на сообщения о гибели Зверева, которые появились 10 и 11 октября во "ВКонтакте". Кроме того, удалось найти фотографию могилы Зверева, на которой датой смерти числится 12 сентября этого года. Похоронен он был спустя месяц, 13 октября. Эсперты сопоставили данные о похоронах и упоминаниях других российских наемников, которые погибли в Ливии в сентябре. Согласно комментариям, Зверев принимал участие в боевых действиях в Донбассе вместе с Артемом Невьянцевым (позывной "Халк"), они погибли в в Ливии в один день.

В начале октября "Медуза" сообщила, что несколько десятков российских наемников погибли во время авианалета в Ливии, где с 2011 года идет гражданская война. Изданию удалось узнать имена трёх погибших — Артем Невьянцев, Игнат Боричев и Денис с позывным "Вектор" (фамилия неизвестна).

Кроме того, по информации "Медузы", во время боевых действий также тяжело ранили высокопоставленного командира отряда "ЧВК Вагнер" Александра Кузнецова, который в 2016 году участовал в приёме, который посетил президент Владимир Путин.

В понедельник Znak.com со ссылкой на анонимные источники назвал имя ещё одного погибшего - бывшего журналиста Евгения Илюбаева. Собеседник издания рассказал, что 55‐летний Илюбаев последние несколько лет неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов в составе "группы Вагнера", в том числе в Сирию.

Официального подтверждения этой информации нет.