CIT узнала имя ещё одного российского наёмника, погибшего в Ливии

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имя ещё одного россиянина, погибшего в Ливии, где идёт гражданская война . Это - 27-летний Глеб Зверев из Йошкар-Олы. Он мог служить в "ЧВК Вагнера".
CIT обратила внимание на сообщения о гибели Зверева, которые появились 10 и 11 октября во "ВКонтакте". Кроме того, удалось найти фотографию могилы Зверева, на которой датой смерти числится 12 сентября этого года. Похоронен он был спустя месяц, 13 октября. Эсперты сопоставили данные о похоронах и упоминаниях других российских наемников, которые погибли в Ливии в сентябре. Согласно комментариям, Зверев принимал участие в боевых действиях в Донбассе вместе с Артемом Невьянцевым (позывной "Халк"), они погибли в в Ливии в один день.
В начале октября "Медуза" сообщила, что несколько десятков российских наемников погибли во время авианалета в Ливии, где с 2011 года идет гражданская война. Изданию удалось узнать имена трёх погибших — Артем Невьянцев, Игнат Боричев и Денис с позывным "Вектор" (фамилия неизвестна).
Кроме того, по информации "Медузы", во время боевых действий также тяжело ранили высокопоставленного командира отряда "ЧВК Вагнер" Александра Кузнецова, который в 2016 году участовал в приёме, который посетил президент Владимир Путин.
В понедельник Znak.com со ссылкой на анонимные источники назвал имя ещё одного погибшего - бывшего журналиста Евгения Илюбаева. Собеседник издания рассказал, что 55‐летний Илюбаев последние несколько лет неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов в составе "группы Вагнера", в том числе в Сирию.
Официального подтверждения этой информации нет.
- Боевые действия в Ливии продолжаются уже несколько лет, однако официально Россия не принимает в них участия.
- 25 сентября агентство Bloomberg сообщило о переброске в страну более сотни бойцов "ЧВК Вагнера". По данным издания, наёмники оказывают военную поддержку войскам генерала Халифы Хафтара, которые осадили столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турция.
- В начале марта The Telegraph писал, что численность наёмников "Вагнера" в Ливии составляет уже 300 человек.
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