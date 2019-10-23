Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Сергею Фомину — участнику акции протеста в Москве 27 июля, обвиняемому в участии в массовых беспорядках. Трансляцию заседания вела "Медиазона".

Фомину по предъявленной статье грозит до восьми лет лишения свободы. Он был переведён под домашний арест из СИЗО в начале сентября. В августе он добровольно сдался полиции в Москве ​после того, как прокуратура потребовала лишить родительских прав его друзей, давших ему подержать ребёнка на московской акции.

Фомин – волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он стал одним из первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля в центре Москвы. По "московскому делу" уже были осуждены 7 человек, большинство – по обвинению в насилии по отношению к представителям власти. Ещё несколько человек в СИЗО или под домашним арестом.