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На закрытом из-за санкций алюминиевом заводе в Карелии предложено майнить криптовалюту

Надвоицкий алюминиевый завод

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Созданная при участии интернет-омбудсмена России компания разместит оборудование для майнинга криптовалют на закрытом алюминиевом заводе в Карелии. Завод был закрыт "Русалом" после введения санкций со стороны США. Позднее санкции были отменены, но предприятие по-прежнему не работает.

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Об открытии предприятия по производству биткоинов на территории Надвоицкого алюминиевого завода РБК рассказал Уполномоченный при президенте России по делам интернета Дмитрий Мариничев. "Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис" — рассказал он.

Майнинг (электронное вычисление) криптовалют — энергозатратный процесс, выгоду в нём получают покупатели дешёвого электричества. "Подведенная к заводу электроэнергия практически не утилизируется", — отмечает Мариничев.

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Майнинг будущего

Инвестор вместе с ещё одной компанией планируют получить с помощью завода до 20 процентов мировой мощности по производству биткоина. Один из опрошенных РБК экспертов сомневается в достижимости этой оценки. В понедельник один биткоин стоил около 9,500 долларов.

  • Санкции против "Русала" были введены в апреле 2018 года по закону "О противодействии противникам Америки". В январе они были отменены. Министерство финансов США объяснило свой шаг тем, что доля подвергшегося санкциям миллиардера Олега Дерипаски в компании была существенно уменьшены, в результате чего он потерял контроль над ней. Газета New York Times подвергла эти утверждения сомнению.
  • Лоббируя отмену санкций, нанятая "Русалом" компания отмечала, что их отмена поможет сохранить рабочие места. Лоббисты, убедившие США снять санкции с компаний Дерипаски, получили за свою работу миллион долларов, писал The Bell.

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