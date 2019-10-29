Созданная при участии интернет-омбудсмена России компания разместит оборудование для майнинга криптовалют на закрытом алюминиевом заводе в Карелии. Завод был закрыт "Русалом" после введения санкций со стороны США. Позднее санкции были отменены, но предприятие по-прежнему не работает.

Об открытии предприятия по производству биткоинов на территории Надвоицкого алюминиевого завода РБК рассказал Уполномоченный при президенте России по делам интернета Дмитрий Мариничев. "Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис" — рассказал он.

Майнинг (электронное вычисление) криптовалют — энергозатратный процесс, выгоду в нём получают покупатели дешёвого электричества. "Подведенная к заводу электроэнергия практически не утилизируется", — отмечает Мариничев.

Инвестор вместе с ещё одной компанией планируют получить с помощью завода до 20 процентов мировой мощности по производству биткоина. Один из опрошенных РБК экспертов сомневается в достижимости этой оценки. В понедельник один биткоин стоил около 9,500 долларов.