Внутренний протест. Зачем студентов МФТИ разгонял ЧОП

11 октября около ректората Московского физико-технического института, сильнейшего физического вуза в России, собрались около 100 студентов. Активисты заранее подготовили шары с логотипом факультета общей и прикладной физики и расставили их на этаже еще до начала занятий, позже они развесили плакаты со слоганом "Мы не согласны" и начали раздавать стикеры с символом своего факультета, котенком, только на этот раз он был не черным или синим, а кроваво-красным и плачущим. Студенты протестовали в защиту Валерия Киселева, бывшего декана самого популярного, самого "элитного" факультета вуза. Борьба студентов и сотрудников с администрацией Физтеха идет не первый месяц и даже не первый год.

Главным требованием собравшихся у ректората было восстановить в должности профессора Валерия Киселева, накануне уволенного с поста директора Физтех-школы физики и исследований имени Ландау (ЛФИ). Понятие "школы" – одно из недавних нововведений в МФТИ. Так стали называть попарно слитые в одну структуру факультеты, как считают многие в Физтехе – зачастую совершенно искусственно и исключительно в интересах руководства МФТИ. Студенты и преподаватели протестуют против "слияния" факультетов с весны 2018 года, именно тогда в физтехе появилось движение "БУНД", участники которого вывешивали баннеры и проводили пикеты против упразднения факультетов. Тогда показательное увольнение профессора Максима Балашова, раскритиковавшего реформу на Радио Свобода, заставило многих замолчать, но, как выяснилось, ненадолго. Теперь конфликт разгорелся не из-за идеи объединения в школы, а из-за реальных последствий слияния факультета общей и прикладной физики (ФОПФ) и факультета проблем физики и энергетики (ФПФЭ)

Столкновение лбами

Максим Балашов (он был уволен в июне 2018 года и до сих пор является сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность") убежден, что объединение факультетов в школы требовалось ректорату только для того, чтобы выйти из-под статьи 332 Трудового кодекса РФ и назначать на должность директоров школ "своих" людей. "Раньше деканов нельзя было выбирать произвольно, а только на конкурсной основе. В срок, когда они работают, ректор тоже не мог их уволить. Если мы называем факультет школой, то директор школы уже не подпадает под эту статью и может быть уволен и назначен ректором в любой момент", – рассказал Балашов Радио Свобода.

При слиянии двух факультетов неизбежно встает вопрос о едином руководстве. Деканом ФОПФ был Валерий Киселев, человек, популярный у студентов, деканом ФПФЭ – профессор, заведующий кафедрой прикладной физики Алексей Леонов, уважаемый ученый, но менее известный и открытый для общения с учащимися. Директором объединенной структуры – школы ЛФИ – был назначен именно Валерий Киселев, Леонов стал одним из его заместителей. "Объединение в школы – это как укрупнение в коммунальных квартирах. Представьте, что два уважаемых человека – Киселев и Леонов – по статусу на одной позиции. Но директор школы ровно один. В этой структуре нельзя не ущемить одну из сторон. Так случилось, что ущемили ФПФЭ. Не может профессор, уважаемый человек, бывший декан, быть замдиректора. Это должность, которая дается ассистенту, кандидату наук, максимум доценту", – объясняет Балашов.

Вот одна из реформ Киселева, которая понравилась студентам, но не пришлась по душе некоторым его коллегам. Бывший декан ФОПФ предоставил учащимся возможность к четвертому курсу самим выбирать себе базовую кафедру (одна из особенностей МФТИ – наличие "базовых кафедр". Благодаря этой системе старшекурсники вуза проводят реальные исследования в одном из научных институтов. – Прим. РС), где они будут проходить практику, а также поменять ее уже в процессе, если возникнет необходимость. Он также открыл несколько сильных направлений, которые "перетягивали" на факультет студентов, в том числе с ФПФЭ. Выбор базовой кафедры очень важен – именно там учащийся в течение трех лет будет работать над дипломом, который нередко превращается в кандидатскую диссертацию. В результате студенты начали уходить с кафедр, где их заставляли заниматься бесперспективной работой и не находили возможности поддерживать грантами. Непопулярным кафедрам это, конечно, не понравилось, тем более что ректорат ввел систему "квот" – на каждой кафедре должно было быть не менее 7–10 студентов под угрозой жестких административных санкций. Такие кафедры были и на ФПФЭ: "Некоторые кафедры действительно крайне отрицательно относятся к переходу студентов на другие базовые кафедры, но не желают, однако, сами меняться в лучшую сторону", – говорит пожелавший остаться анонимным студент ФПФЭ. Киселев инициировал и другие нововведения, которые облегчали жизнь студентам его факультета.

Эту и без того шаткую конфигурацию окончательно подкосили в начале октября два приказа, подписанные ректором Николаем Кудрявцевым и проректором по учебной работе Артемом Вороновым. Согласно им, из состава дирекции ЛФИ были исключены все представители ФПФЭ, включая Алексея Леонова. Студенты и преподаватели этого факультета начали опасаться, что теперь ФПФЭ окончательно будет "поглощен" ФОПФом. Учащиеся обратились с ходатайством к Кудрявцеву, в котором просили пересмотреть утвержденный состав дирекции ЛФИ в пользу представителей своего факультета.

Один из студентов ФПФЭ в разговоре с Радио Свобода отметил, что в целом относится к этим приказам "положительно", потому что деканат ФПФЭ "почти не занимался развитием факультета, уклад на котором, по ощущениям, не меняется последние лет 30. Леонов в деканате почти не появлялся (что резко отличает его от Киселева, который всегда был на виду у студентов, к которому легко было обратиться в любой момент)". Вместе с тем учащиеся отмечают, что в руководстве ЛФИ следовало оставить двух представителей ФПФЭ – Дмитрия Зайцева и Павла Дудкина.

По информации студсовета ФПФЭ, для преподавателей это "поглощение" стало полной неожиданностью: руководство вуза ни с кем из них не обсуждало эти изменения. Так кто же их инициировал? Приказы подписаны ректором Физтеха, но у некоторых возникли подозрения, что на самом деле инициировал их Валерий Киселев, пожелавший избавиться от представителей "конкурирующего" факультета. В тот же день, когда из руководства объединенным факультетом были удалены представители ФПФЭ, академик Лев Зеленый, завкафедрой космической физики этого факультета, разослал в различные СМИ письмо, в котором говорилось о "рейдерском захвате" в МФТИ. На следующий день "Московский комсомолец" и "Аргументы и факты" опубликовали статьи, в которых приказ, подписанный ректором, назывался "приказом Киселева". "Однако 2 октября появился приказ господина Киселева о распределении обязанностей между заместителями директора Физтех-школы физики и исследований им. Ландау. То есть о фактическом уничтожении факультета, – говорит Лев Зеленый. – По сути, это рейдерский захват факультета проблем физики и энергетики. Причем письмо [приказ] написано в таком же хамском и беспрекословном тоне, в каком нам сообщали о реформе РАН в 2013 году. Никто об этом рейдерском захвате заранее не знал, и ни с кем это не обсуждалось: ни с Евгением Велиховым (научным руководителем факультета), ни с кем-либо из уважаемых профессоров и академиков, возглавляющих кафедры ФПФЭ. Узнали обо всем постфактум", – говорится в материале "АиФ".

Скандал нужно было гасить (тем более что ректору вуза Кудрявцеву скоро исполняется 70 лет, и формально это его последний срок на позиции ректора из-за достижения предельного возраста), например – наказав одну из сторон. Персонализировать сторону ФПФЭ в конфликте стал не Леонов, а заступившийся за него в СМИ авторитетный академик Лев Зеленый. Зеленого ректор уволить не мог, поскольку тот – директор Института космических исследований РАН и работает в МФТИ по совместительству. "Он всемирно известный ученый. Кудрявцев на него влияния не имеет. А Киселев полностью зависит от Кудрявцева. Кудрявцев пытался погасить конфликт, просто убрав того неудобного персонажа, которого он может убрать", – считает сопредседатель "Университетской солидарности" Балашов.

10 октября, через неделю после выхода статей в "АиФ" и "МК", было проведено внештатное собрание дирекции и базовых кафедр ЛФИ с ректоратом МФТИ. На этом заседании ректор снял Киселева с поста директора и назначил вместо него "кризисного управляющего" – проректора Артема Воронова. Была собрана и комиссия по созданию плана развития ЛФИ (в нее вошли: два представителя ФПФЭ – уже упоминавшийся Лев Зеленый и директор Объединенного института высоких температур РАН с кафедры физики высоких плотностей энергии ФПФЭ Олег Петров; один представитель ФОПФ – завкафедрой проблем теоретической физики Михаил Фейгельман и Николай Колачевский, работающий на кафедре факультета радиотехники и кибернетики). По информации профсоюза, на том же собрании было решено закрыть несколько сильных образовательных программ ЛФИ, открытых при Киселеве. Заведующие многими из них не были даже оповещены о заседании.

Протест кровавого котенка

Сразу после увольнения Киселева студенты ФОПФ начали сбор подписей под требованием вернуть его на работу. Тем же вечером логотип в группе факультета во "ВКонтакте" окрасился кровавым и заплакал, а на верхней плашке появилась надпись: "Мы не согласны". Позднее была создана и отдельная группа, посвященная акциям в защиту директора ЛФИ, – "ботоем в ректорате".

На следующий день в группе ФОПФа появились официальные требования студентов, адресованные ректору Кудрявцеву:

1. Восстановить в должности директора ЛФИ В. В. Киселева.

2. Отделить ФПФЭ к другой Физтех-школе.

3. Сохранить реформы В. В. Киселева.

4. Сохранить свободный выбор студентами кафедр и образовательных программ.

Сам Киселев после начала протестов также разместил у себя на стене во "ВКонтакте" подмигивающего кота.

В популярном паблике "Физкек", который обычно постит мемы, а с недавних пор – еще и политические новости, касающиеся МФТИ (например, в нем подробно освещался процесс фигуранта "московского дела", выпускника Физтеха Айдара Губайдулина), появилось краткое описание событий, предшествующих увольнению директора ЛФИ, с заголовком "Я/Мы Киселев". В группе ФОПФа было опубликовано заявление студентов факультета. Главная его мысль – студенты разных факультетов должны заступаться друг за друга, потому что то, что случилось с их деканом, может повториться и с другими.

"Давайте начистоту: то, что происходит сейчас в ЛФИ, потрясает весь институт. Даже если вам плевать, вы все равно в той или иной степени в курсе ситуации... Мы хотим донести и студентам других физтех-школ: такое может случиться с каждым... Студенчество испокон веков было самым свободомыслящим. Мы все время за что-то боремся: когда-то успешно (посмотрите в новостях про студентов ГИТИСа), а когда-то не очень. Отстранение Валерия Валерьевича – это повод снова высказаться касательно физтех-школ, к которым привыкаем мы крайне болезненно, реформ и изменений... Вчера под ударом оказалось ЛФИ, завтра нападут на ФПМИ, не спросив никого уволят директора ФЭФМ или ФРКТ объединят с ИНБИКСТом. Чувствуете, да? Это они: все те же грабли, на которые физтехи старательно пытаются не наступать", – говорится в обращении.

"После отставки Балашова, попыток закрыть вход в корпуса в ночное время, объединения факультетов без должного обсуждения есть ощущение, что свобод становится меньше. Грустно, ведь в нашем вузе даже в СССР сохранялась атмосфера свободомыслия", – сказал Радио Свобода один из студентов ФПФЭ.

"Горжусь вами"

Утром 14 октября студенты вновь собрались у ректората. Некоторым удалось пройти внутрь помещения, где активистов окружили ЧОПовцы. Охранники перекрыли все выходы, в том числе пожарный. Поначалу к собравшимся вышли четверо: "кризисный управляющий" ЛФИ Воронов, "безопасник" Субботин, проректор по научной работе и программам развития Виталий Баган, а также уволенный Киселев. Последний сообщил, что согласился на предложенную ему должность советника ректора. Cтудентов попросили выбрать пятерых представителей для переговоров с ректором и Киселевым. Однако протестующие от такого полузакрытого формата отказались. Ректор Кудрявцев вышел к студентам только после того, как они опять сделали попытку собраться у ректората. Он пообещал, что "рассмотрит возможность возвращения Киселева" на должность директора ЛФИ, и принял петицию с требованиями, под которой к этому моменту стояло уже около тысячи подписей – не только студентов ФОПФа, но и других факультетов, в том числе ФПФЭ. После этого протестующие разошлись.

По словам Балашова, должность советника в МФТИ, предложенная Киселеву, – это лишь формальность: на таких должностях "находятся люди, которые положили жизнь на работу в Физтехе, но сейчас ничего собой не представляют, это глубокие пенсионеры. Ректор собирает их себе в советники для того, чтобы можно было предъявить "священных коров" и сказать: "Ну, как вы можете, вот у нас какие заслуженные работники!" Поэтому должность, предложенная Киселеву, чисто номинальна. Она ему не дает никаких возможностей на что-то влиять. Более того, скорее всего, он за это не будет ничего получать. Это попытка замять скандал", – считает Балашов.

Лев Зеленый отказался от просьбы прокоментировать ситуацию, при этом призвав дождаться результатов работы комиссии. "Никто пока не уволен, комиссия работает", – заявил он.

В пресс-службе МФТИ также не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на сообщение на сайте от 14 октября. В нем сказано, что после встречи ректора с учащимися создана группа "представителей из числа студентов для дальнейшего участия во всестороннем диалоге по нормализации ситуации". Переговоры проходят в закрытом формате, в них участвуют четверо представителей студентов, а также Валерий Киселев.

Сразу после встречи с ректором среди студентов царило ощущение победы. "10/10. Горжусь вами", – написал Губайдулин, в защиту которого учащиеся МФТИ до сих пор проводят пикеты (17 октября стало известно, что он покинул Россию из-за уголовного преследования). Действительно, на фоне МГУ, где студентов выволакивают из аудитории охранники просто за "неудобные" вопросы об Азате Мифтахове, даже открытый разговор ректора с протестующими в МФТИ воспринимается как гражданская победа. Впрочем, уже через несколько дней радость охладела. Студенты ФОПФа написали в своем телеграм-канале, что пока результат разочаровывает: "Ректор счел свою миссию выполненной и ретировался, опять смутно пообещав что-то. Теперь он посылает общаться со студентами несчастного Воронова... никак не можем понять, чем он может нам помочь".

Недовольство протестующих нарастает, особенно после того, как Воронов 17 октября пообещал им встречу с ректором на следующий день "после 10 утра", однако слово свое не сдержал – Кудрявцев отказался второй раз разговаривать со студентами, отметив, что "разговор возможен только при наличии "материалов по развитию" в письменном виде".