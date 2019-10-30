Верховный суд освободил осуждённого за наркотики после решения ЕСПЧ

Президиум Верховного суда России отменил приговор по делу жителя Москвы Александра Борисова, который ранее жаловался, что полицейские подбросили ему наркотики при обыске. Осуждённый, которому назначили четыре года лишения свободы, будет освобождён из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает адвокат Ирина Хрунова.

В феврале 2016 года Александра Борисова задержали у его дома. Во время досмотра полицейские не нашли ничего запрещённого и ушли. Но ещё через 40 минут к Борисову подошли другие сотрудники МВД – уже с понятыми – и вынули у него из кармана пакет с неизвестным веществом.

Во время судебного разбирательства Борисов указывал, что на пакете с наркотиком не было его отпечатков пальцев, смывы с рук тоже ничего не дали, как и обыск в его квартире. Однако российские суды оставили эти доводы без внимания. В 2016 году Александр Борисов получил четыре года лишения свободы по статье о незаконном хранении психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта.

В июле этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить Борисову 9 тысяч евро компенсации и отменить вынесенный ему приговор.

В решении ЕСПЧ, в частности, подчёркивалось, что суд не установил, где находился Борисов с момента его задержания до момента его досмотра и не проверил версию обвиняемого об обстоятельствах его задержания и обнаружения у него психотропных веществ. Между непосредственным задержанием Борисова и его личным досмотром и изъятием у него свертков прошло более 1 часа 10 минут, сам Борисов все это время находился в наручниках. Всё это является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.