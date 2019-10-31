"Он был заряжен добротой". Новый арестованный по "московскому делу"

В четверг, 31 октября, адвокаты 32-летнего жителя Москвы Павла Новикова начали знакомиться с материалами уголовного дела, которое было возбуждено против него по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Новиков стал очередным обвиняемым по так называемому "московскому делу" после акций протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По этому делу арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к лишению свободы. Радио Свобода поговорило с адвокатом Павла Новикова, его друзьями и родственниками.

Павел Новиков был задержан у себя дома утром 29 октября, в задержании участвовали 30 полицейских. После обыска в квартире он был доставлен на допрос, который продолжался почти весь день, и лишь в 6 часов вечера ему впервые было позволено связаться с родителями. Из протокола допроса, как сообщила в среду "Медиазона", следует, что во время акции протеста 27 июля Новиков в Столешниковом переулке ударил по голове пластиковой бутылкой с водой полицейского кинолога, на котором при этом был шлем, а затем еще раз ударил его той же бутылкой по правому предплечью, в результате чего полицейский "почувствовал физическую боль".

В среду, 30 октября, суд арестовал Павла Новикова на 2 месяца, до 29 декабря. Сразу после этого адвокату Новикова Федору Сирошу сообщили о завершении следствия по делу.

Федор Сирош говорит, что такая спешка очень напоминает другие процессы по "московскому делу": "Следствие ускоряется, они используют процессуальные пробелы в законодательстве в свою пользу, чтобы не дать надлежащим образом сформировать защиту по делу. Мне кажется, темпы еще будут наращиваться, все быстрее и быстрее. Не дают нам ни провести экспертизы, ни опросить свидетелей. Заканчивают дело, считают его достаточным и отправляют. Я, к сожалению, боюсь, что невиновный человек будет осужден и получит реальный срок".

Боюсь, что невиновный человек будет осужден и получит реальный срок

Пока из общедоступных свидетельств преступления, которое инкриминируют Новикову, есть только видео, опубликованное Следственным комитетом и, предположительно, снятое 27 июля в центре Москвы. В ролике продолжительностью всего в 11 секунд с помощью радиального размытия и монтажа выделено лицо человека, похожего на Новикова, который размахивает маленькой пластиковой бутылкой.

Федор Сирош отмечает, что по этому видео невозможно идентифицировать Павла Новикова. Адвокат ждет, когда ему дадут посмотреть видео из материалов дела:

"Из того, что опубликовал Следственный комитет, для меня не вытекает, что это Павел и что он принес какую-то физическую боль, совершил насильственные действия в отношении сотрудника полиции. Для меня как для простого человека этого недостаточно. А если говорить о юридической стороне дела, то нам пока не предоставили видео, которое следствие берет в основу обвинения. Есть только результаты экспертизы, которую провел неуполномоченный эксперт, не имеющий специальных познаний".

По словам Федора Сироша, он вместе со вторым адвокатом в этом деле, Татьяной Молокановой (она защищает, например, Дарью Сосновскую, которую полицейский ударил в живот во время акции протеста 10 августа) будет искать свидетелей эпизода, в котором обвиняют Павла Новикова.

"У него состояние тихого и спокойного ужаса"

Сирош говорит, что сейчас Новиков еще не до конца понимает, что вообще с ним произошло. "Первое, что мы спросили, когда нам организовали встречу с подзащитным, – признаёт ли он вину. Он сказал: "Я ничего не признаю, ничего не совершал и не планировал никого бить. Все, что мне говорят, – "подписывай". Я говорю: "Дайте мне адвоката". У него состояние такого спокойного и тихого ужаса от того, что происходит. Он не до конца понимает, что произошло, почему его взяли из дома, провели обыски и в чем-то обвиняют. Ему страшно было в тот момент. Ведет он себя спокойно, но не до конца, как мне кажется, осознаёт, что происходит и в чем его обвиняют. Все, что я успел в этой ситуации у него выяснить, – в уголовном преступлении он никакой вины не признает, совершать его не планировал и какого-либо умысла бросать что-то в кого-то не имел".

На единственной своей фотографии в профиле во "ВКонтакте" Павел Новиков предстает с широкой улыбкой на лице. Среди обычных увлечений для человека его возраста, например электронной музыки, в глаза бросается обилие постов о техниках зубного протезирования и имплантации. Отец Новикова, Владимир Юрьевич, объясняет: после школы Павел окончил профессиональное училище по специальности "повар-технолог", но потом понял, что хочет заниматься чем-то другим. "Он сказал: "Папа, это не мое" – и поступил в медицинский, на зубного техника".

Новую специальность Новиков осваивал в "Третьем меде", Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А.И. Евдокимова. "Он проучился там, тоже окончил, все было успешно. Нашел работу, но так как он начинающий, конечно, сперва было нелегко. Работа очень сложная, профессия эта интересная, но непростая. Мы потихонечку его поддерживали, хотя мы пенсионеры", – продолжает Владимир Новиков. "Я понимаю, – он говорит, – что я должен вам помогать, а получается, что я на вашей шее сижу". Но, тем не менее, все-таки мы пошли на это, и он работал".

По словам Владимира Новикова, его сын никогда не принимал активного участия в какой-то политической деятельности. "Получилось так, что он пошел с другом и попал в этот водоворот. И когда приехал [домой], а мы были на даче, он рассказал нам, что происходит. Он попал в эту ситуацию. Они поехали встречаться там, прогуляться, даже вообще не знали, что там что-то будет происходить. Ни в каких организациях он не состоял, ничего такого. Он свою страну очень любит и сильно переживает, что тут существуют какие-то проблемы, скажем так. Так-то он очень неконфликтный, не злобный, всегда, если кто-то просил, приходил на помощь".

"Среди нас нет неравнодушных к нашему общему будущему"

С теплом говорят о Павле Новикове и его бывшие однокурсники. В их числе Анастасия Рыбникова, староста его институтской группы:

"С Павлом мы знакомы с осени 2015 года. Познакомились на учебе, вместе учились на факультете ортопедической стоматологии. Он очень отзывчивый и добрый человек: знаете, бывают люди, которые не способны причинить кому-то вред или обидеть, и Павел как раз такой. Мы, можно сказать, были одной большой дружной семьей все время обучения. Это легко понять тем, кто заканчивал медицинский. Шесть дней в неделю, с утра до позднего вечера, мы всегда были рядом. И я могу с уверенностью сказать, что знаю этого человека очень хорошо. На учебе он всегда был ответственным и неравнодушным. Интересовался новым, всегда участвовал в беседах с преподавателями, задавал вопросы, когда проходили семинары. Работал зубным техником. После окончания учёбы в 2018 году мы поддерживали теплое и дружеское общение. Обменивались наблюдениями и опытом. Павел – человек, который буквально заряжен добротой и оптимизмом".

Анастасия Рыбникова не верит, что ее бывший однокашник мог ударить полицейского:

Он слишком добрый и миролюбивый

"Павел не мог этого сделать. Он слишком добрый и миролюбивый. За время нашего знакомства я не замечала за ним агрессии и негативных мыслей, скорее наоборот, он всегда умел сгладить конфликт, если тот возникал. Павел всегда был миролюбив и хотел, чтобы все люди могли реализовать свой потенциал, независимо от достатка, положения в обществе и ограничений по здоровью. Я думаю, что если Павел участвовал в акции протеста, то исключительно в спокойной и пассивной манере, свойственной его характеру. Конечно же, я следила за этими акциями. Сейчас среди нас нет равнодушных к нашему общему будущему, которое зависит от нас".

Отец Павла Новикова говорит, что не одобряет митинги в Москве, но удивление вызвали у него и действия полиции во время этих выступлений:

"Еще до того, как его самого задержали, он рассказывал об этих митингах, о других арестованных. Мы особо-то не вникали. Потом посмотрели что-то такое… Я вообще все время говорил, что не стоит такие мероприятия посещать, потому что мне, допустим, как человеку в возрасте, это не совсем понятно. Он соглашался, но он человек такой, что любовь к стране у него очень сильная, – наверное, воспитали таким, принципиальным, что ли, и в то же время добродушным, эдаким защитником всего. Может быть, поэтому все так и получилось, не знаю. Я смотрел в интернете все это дело, там, допустим, кого-то задерживали, и я вообще был в шоке. Человек стоял, вдруг подбежали к нему, сразу распластали и задержали, потом потащили. То есть такое ощущение, что кто-то целенаправленно показал на этого человека. Это люди, которые несут охрану общественного порядка, но когда такая ситуация складывается, они уже, наверное, действуют по обстоятельствам, как им дают приказ. Тут я не могу ничего оценивать".

Павел Новиков стал 26-м обвиняемым по "московскому делу". Шесть из них уже приговорены к реальным срокам лишения свободы, от 2 до 4 лет колонии. Шесть дел прекращены, остальные обвиняемые остаются под следствием, причем больше половины из них – в СИЗО. Один из подследственных, Айдар Губайдулин, успел уехать из России, нарушив подписку о невыезде. В среду тот же Басманный суд, который арестовал на 2 месяца Павла Новикова, вынес решение о заочном аресте Губайдулина, который ранее заявил журналистам, что находится в одной из европейских стран. 26-летнего программиста обвиняют в "покушении на насилие в отношении представителя власти": по версии следствия, он бросил в сотрудника Росгвардии пустую пластиковую бутылку, но не попал – полицейский отклонился в сторону, не дав Губайдулину "довести умышленные преступные действия до конца".