Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта механико-математического факультета Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве. Садовничий заявил, что не знаком с материалами дела и не может делать выводы о наличии или отсутствии вины аспиранта, сообщает в субботу агентство "Интерфакс".
При этом ректору МГУ известно о следственных действиях и резонансе, которое вызвало в обществе и особенно в студенческой среде уголовное преследование Азата Мифтахова. Виктор Садовничий выразил надежду на то, что суд разберётся в деле аспиранта и вынесет справедливое решение.
В середине октября на дне открытых дверей МГУ сотрудники полиции задержали четырёх активистов, которые попытались задать Садовничему вопрос о преследовании Мифтахова. Задержанных доставили в отдел полиции МГУ и через несколько минут отпустили без протоколов.
- Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов, был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.
- 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
- Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.
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