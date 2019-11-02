Ректор МГУ Виктор Садовничий впервые прокомментировал уголовное дело аспиранта механико-математического факультета Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве. Садовничий заявил, что не знаком с материалами дела и не может делать выводы о наличии или отсутствии вины аспиранта, сообщает в субботу агентство "Интерфакс".

При этом ректору МГУ известно о следственных действиях и резонансе, которое вызвало в обществе и особенно в студенческой среде уголовное преследование Азата Мифтахова. Виктор Садовничий выразил надежду на то, что суд разберётся в деле аспиранта и вынесет справедливое решение.

В середине октября на дне открытых дверей МГУ сотрудники полиции задержали четырёх активистов, которые попытались задать Садовничему вопрос о преследовании Мифтахова. Задержанных доставили в отдел полиции МГУ и через несколько минут отпустили без протоколов.