В Тбилиси скончался грузинский поэт и журналист Юрий Вачнадзе

В Тбилиси скончался грузинский поэт, литератор и журналист, многолетний сотрудник Русской службы Радио Свобода Юрий Вачнадзе. Ему было 86 лет.

Вачнадзе – физик по образованию, кандидат наук, после окончания Тбилисского государственного университета в течение 30 лет преподавал в Грузинском политехническом институте. Автор нескольких книг поэзии, публицистики и прозы, среди последних – сборники "Вглядываясь в лица", "Моё ремесло". Публиковался в журнале "Литературная Грузия", альманахе "Дом под чинарами", в других российских и грузинских изданиях, был автором музыкальной программы на одном из тбилисских телеканалов.

С середины 1990-х годов сотрудничал с Русской и Грузинской службами Радио Свобода, был гостем многих радиопередач, выступал в жанрах эссе, культурологических заметок и политического комментария. Себя Вачнадзе считал человеком двух культур, грузинской и русской, в своём журналистском и литературном творчестве отстаивал тезис о добрососедских внеполитических отношениях двух народов.