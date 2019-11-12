Свидетельница по делу Михаила Светова рассказала о 10-часовом допросе

Анастасия Стародубовская, проходящая свидетелем по делу о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, которое заведено на члена Либертарианской партии России Михаила Светова, рассказала изданию "Медиазона" о допросе в Следственном комитете.

По словам Стародубовской, её допрашивали больше 10 часов, после чего следователь, угрожая обыском, пытался вынудить её сдать отпечатки пальцев, образцы слюны и пройти гинекологическую экспертизу, хотя события, по которым заведено уголовное дело, произошли уже восемь лет назад. Стародубовская на все предложения следователя написала письменные отказы.

Адвокат Мария Эйсмонт в свою очередь рассказала, что во время следственных действий Стародубовской сознательно задавали унизительные вопросы – например, о том, в каких позах она занималась сексом со Световым и какие у неё сексуальные предпочтения. Эйсмонт настояла на приобщении к делу переписки молодых людей, из которой ясно, что на момент их знакомства Стародубовской уже исполнилось 16 лет. В частности, это видно по датам сообщений.

Бывшая возлюбленная Светова подтвердила на допросе, что встречаясь с ним была уже совершеннолетней. Она также заявила, что не считает себя потерпевшей, поскольку сама была инициатором знакомства и Светов ей нравился. При этом первое время он общался с ней достаточно холодно, как с "обычным подписчиком". Лишь позже пара сначала подружилась, а затем Стародубовская стала ездить к Светову в Японию, где тот тогда жил, причём делала это с согласия родителей. Романтические отношения между парой закончились только полтора года назад. При этом бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях – Стародубовская, например, продолжает помогать Светову монтировать видео для его ютьюб-канала.

По поводу давнего поста Светова в интернете о том, что он начал встречаться с некоей 15-летней Настей, Стародубовская сказала, что Михаил сделал это чтобы "поэпатировать" и "побесить" публику. Это подтвердил и сам Светов, заявив, что умышленно приуменьшил возраст подруги, думая "пораздражать людей".