Мосгорсуд признал законным арест Максима Мартинцова

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте Максима Мартинцова, обвиняемого в групповом нападении на сотрудника Росгвардии на акции 27 июля в Москве. Ранее Басманный суд арестовал Мартинцова до 14 декабря.
Адвокат Василий Очерет просил выпустить Мартинцова под залог в один миллион рублей, который готова внести мать арестованного. Он также заявил, что на видео инцидента с пострадавшим сержантом полиции Косовым не увидел удара со стороны Мартинцова, которого полицейский держит "за шкирку".
Другой адвокат Михаил Игнатьев указал на то, что показания потерпевших были взяты ещё в сентябре, задолго до ареста Мартинцова. По мнению адвоката, он никак не может повлиять на следствие, так как оно закончилось задолго до его ареста.
Прокурор заявила, что Мартинцов может скрыться от следствия или давить на свидетелей, сообщает "МБХ-медиа".
- Мартинцова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Он вины не признаёт. По версии следствия, на акции 27 июля он вместе с Александром Мыльниковым и Егором Лесных повалил на землю сотрудника Росгвардии. На прошлой неделе дела троих участников акции были объединены, и в них появилось отягчающее обстоятельство – совершение преступления группой лиц. Мартинцов и Лесных находятся в СИЗО, Мыльников – под домашним арестом.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве за честные выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых. По нему арестованы более 20 человек, некоторые из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
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