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Дороги к свободе

Майдан: уроки и последствия. Эфир в 20:30

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Шесть лет самому большому событию в новейшей украинской истории, Собеседники Виталия Портникова - Юрий Макаров и Андрей Зубов

Какие выводы можно сделать спустя шесть лет? Как Майдан повлиял на Россию? Собеседники Виталия Портникова - журналист и телеведущий Юрий Макаров и историк Андрей Зубов. Эфир в 20:30.

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