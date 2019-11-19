Майдан: уроки и последствия. Эфир в 20:30

Какие выводы можно сделать спустя шесть лет? Как Майдан повлиял на Россию? Собеседники Виталия Портникова - журналист и телеведущий Юрий Макаров и историк Андрей Зубов. Эфир в 20:30.
Шесть лет самому большому событию в новейшей украинской истории, Собеседники Виталия Портникова - Юрий Макаров и Андрей Зубов
Какие выводы можно сделать спустя шесть лет? Как Майдан повлиял на Россию? Собеседники Виталия Портникова - журналист и телеведущий Юрий Макаров и историк Андрей Зубов. Эфир в 20:30.
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