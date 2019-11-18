Лукашенко дразнит Путина: "Нахрена такой союз?"

В Белоруссии 17 ноября прошли парламентские выборы. Оппозиционные Александру Лукашенко политики или не были допущены к выборам или проиграли. Наблюдатели указывают на треть якобы "голосовавших" на дому.

На 8 декабря намечены торжества по случаю 20-летия создания Союзного государства Белоруссии и России. В Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко планировали подписамть дорожную картусоюзной интеграции. 17 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил:

«Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под $9 миллиардов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем? Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз», - сказал Лукашенко.

Выборы и интеграционный процесс России и Беларуси обсуждают российские экономисты Дмитрий Болкунец, Дмитрий Некрасов, бывший кандидат в президенты Беларуси, лидер движения "Говори громче" Татьяна Короткевич, Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса в Беларуси экономист Ярослав Романчук.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 18 ноября в 19:05.