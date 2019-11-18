Пока пальцы не посинеют

Доброе утро!

Сегодня Россия должна передать Украине военные катера, задержанные год назад в Черном море – их экипажи уже освободили в рамках обмена заключенными. От всей этой операции осталось только уголовное дело с личным оружием украинских моряков в качестве “вещдоков”. А новости такие:

Полиция в Москве задержала всех участников антифашистского турнира по единоборствам – около 70 человек. Просто чтобы проверить личности.

В Беларуси прошли выборы в парламент, Лукашенко объявил, что на следующий год снова будет избираться в президенты.

В Тбилиси протестующие блокируют здание парламента – они возмущены тем, что там не прошли поправки к конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.

В Праге в субботу прошел крупный антиправительственный митинг, а в воскресенье – масштабные празднования 30-летия Бархатной революции.

Российские будни, то есть выходные

В Москве сотрудники Центра "Э" задержали не менее 70 участников традиционного турнира по боевым искусствам, который проводится с 2009 года в память антифашиста Ивана Хуторского. Их развезли по разным ОВД, несколько часов мурыжили, сфотографировали паспорта и отпустили.

В Элисте более двух тысяч человек собрались на митинг против назначения главой города бывшего руководителя так называемой “ДНР”. Протесты не прекращаются уже почти два месяца.

В редакции ростовского еженедельника “Юг Times” прошел обыск с изъятием техники по уголовному делу, срок привлечения по которому истек.

В Москве полиция грозит пенсионерке, участвовавшей в июньской акции в поддержку Ивана Голунова, штрафом или арестом; разработчики закона о домашнем насилии жалуются на поступающие в их адрес угрозы.

Выборы

В Беларуси в воскресенье прошли выборы в парламент, явка превысила 70%. Накануне около сотни оппозиционеров провели митинг, на котором сожгли свои удостоверения кандидатов в депутаты в знак протеста против нечестных выборов (здесь рассказывается, как избиркомы избавлялись от оппозиционных кандидатов). Лукашенко объявил в воскресенье, что на следующий год снова пойдет кандидатом на президентские выборы – хотя “посиневшими пальцами” за кресло президента держаться не собирается.

В Тбилиси прошел крупный митинг в связи с тем, что поправки к конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему был отвергнут парламентом. Часть участников акции осталась на площади перед парламентом, чтобы не пускать туда депутатов от правящей партии “Грузинская мечта”.

Чешское

В субботу в Праге около 300 тысяч человек собрались на митинг с требованием отставки премьер-министра миллиардера Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешевой – после ее назначения уголовное преследование Бабиша, подозревавшегося в махинациях с дотациями Евросоюза, было прекращено.

Субботняя акция должна была напомнить об митингах 30-летней давности, тоже собиравших сотни тысяч частников. В воскресенье по всей Чехии праздновали тридцатилетие Бархатной революции. Вот краткая хронология событий 1989 года, вот фотографии того времени.

Все остальное

В Париже в годовщину начала протестов “желтых жилетов” вновь прошла крупная акции – задержаны более ста человек.

В Иране из-за протестов против повышения цен на топливо частично отключили интернет.

Служба безопасности Украины задержала главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко – по делу о растрате и отмывании денег.

Шесть ссылок

Книжки. Литературовед Тигран Амирян рассказывает, как от исследования конспирологических детективов перешел к социальной антропологии и стал описывать опыт совместного проживания армян и азербайджанцев до Карабахского конфликта. Или отрывок из старинной книги американского экзистенциального психолога Ролло Мэя “Человек в поисках себя” (1953) – на удивление приятное чтение про “здоровое понимание этического”.

Литературовед Тигран Амирян рассказывает, как от исследования конспирологических детективов перешел к социальной антропологии и стал описывать опыт совместного проживания армян и азербайджанцев до Карабахского конфликта. Или отрывок из старинной книги американского экзистенциального психолога Ролло Мэя “Человек в поисках себя” (1953) – на удивление приятное чтение про “здоровое понимание этического”. История. Рассказ Владимира Воронова о бессудных расстрелах советской армией польских военнопленных в 1939 году (на командование 6-й армии было даже наложено взыскание). Или разговор с бывшим ленфильмовским каскадером Николаем Ващилиным о странном сближении спортсменов, кинематографистов и бандитов, произошедшем в Ленинграде в 1970-х годах (много про молодого Путина, но есть и про историка Олега Соколова – тот тоже подрабатывал в кино).

Рассказ Владимира Воронова о бессудных расстрелах советской армией польских военнопленных в 1939 году (на командование 6-й армии было даже наложено взыскание). Или разговор с бывшим ленфильмовским каскадером Николаем Ващилиным о странном сближении спортсменов, кинематографистов и бандитов, произошедшем в Ленинграде в 1970-х годах (много про молодого Путина, но есть и про историка Олега Соколова – тот тоже подрабатывал в кино). Злободневное. Отрывок из книги Алексея Федярова “Невиновные под следствием” (выходит в “Альпина Паблишер”) – о том, как полицейские используют своих агентов, чтобы подставить человека под уголовную статью. Или рассказ о кубанском судье Александре Турицыне, который попал под суд, оказавшись жертвой неудачной фальсификации дел по наркотическим статьям.

Искренне Ваши,

Семь Сорок