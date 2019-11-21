В Приморье вынесен приговор за доведение солдата до самоубийства

В Приморье Уссурийский гарнизонный суд признал старшего лейтенанта Евгения Хомякова виновным в неоднократном применении насилия по отношению к солдату-срочнику Станиславу Куземе, который покончил с собой. Суд приговорил офицера к шести с половиной годам колонии, сообщило агентство UssurMedia.

Суд также обязал Хомякова выплатить компенсацию морального ущерба родственникам Куземы и лишил его офицерского звания.

Отец погибшего солдата не исключил, что обжалует приговор, который он считает слишком мягким.

Суд признал Хомякова виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, лейтенант избивал и оскорблял военнослужащих, которые не справлялись с его поручениями.

В конце марта в Уссурийске рядом с воинской частью нашли тело военнослужащего Станислава Куземы, призванного на службу в ноябре 2018 года. Он пропал из части 29 марта, на следующий день его нашли в лесу мёртвым. На теле были следы побоев.