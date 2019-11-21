Власти планируют получить 1 трлн рублей в пенсионную систему

Минэкономики предложило KPI для новой системы добровольных пенсионных накоплений. Уже в первый год работы государство рассчитывает привлечь от россиян почти 1 триллион рублей, а за три года — 3 триллиона рублей, выяснил РБК.

Для этого россияне должны будут добровольно отчислять по 2–2,3% с зарплат.Объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в новой системе, будет расти поступательно — с 0,96 триллионов рублей в 2021 году до 3 триллионов рублей в 2024 году. Министерство рассчитывает, что зарплатный фонд работников за тот же период вырастет с 29,5 триллионов рублей в 2022 году до 34,1 триллиона рублей в 2024 году."

Это фантастические деньги, большинство людей как не участвовали в таких программах, так и не будут участвовать", — уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Сейчас пенсии разделены на две части: страховую и накопительную. Страховая (16% зарплаты) копится в баллах. Накопительная (до 2008 года — 2–4%, затем — 6%) должна копиться в реальных деньгах. С 2014 года власти заморозили отчисления в накопительную часть.

С появлением новой системы работодатели продолжат переводить в Пенсионный фонд 16% зарплат. Сверх этого работник сможет попросить отчислять дополнительную долю зарплаты. Сохранность этих накоплений гарантирует государство, а по накоплениям до 6% от зарплаты дает налоговый вычет по НДФЛ. Управлять деньгами будут негосударственные пенсионные фонды. Планируется, что новая система будет запущена с 2021 года.