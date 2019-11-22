Помпео призвал митингующих в Иране делиться фото и видео протестов

Госсекретарь США Майк Помпео призвал митингующих в Иране присылать Госдепартамент фото и видео протестов. Он отметил, что Вашингтон введёт санкции в отношении Тегерана за насилие и преследование протестующих.

Сообщение в твиттере Помпео продублировал на фарси. Госсекретарь призвал иранцев присылать свидетельсва с помощью мессенджера Telegram.

Протесты сразу в нескольких иранских городах начались 15 ноября. Причиной стало увеличение цены на бензин (примерно на 13 центов за литр) и ограничение продажи топлива. Власти утверждают, что только так можно решить экономические проблемы, связанные, в том числе, с санкциями США.

В социальных сетях были опубликованы видео, на которых радикальные активисты поджигали автозаправки, здания финансовых учреждений и вступали в драки с полицейскими. Государственное иранское телевидение сообщало, что полиция применяла силу и слезоточивый газ для разгона протестующих. За время демонстраций, по официальным данным, погиб один человек. Активисты сообщали о нескольких десятках погибших и раненых. На фоне протестов иранские власти блокировали интернет и мобильную связь в стране.

Тегеран возложил вину за организацию протестов на США и Израиль.