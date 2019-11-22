ЕРебрендинг: новое платье старой "партии власти"

Накануне назначенного 23 ноября съезда «Единой России» экспертный совет партии обсуждает как ей меняться к выборам в Госдуму 2021 г. В докладе главы совета, председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина говорится, что "ресурсами для роста рейтинга являются ее восприятие как «партии Путина» и «партии власти», сохранение базового электората, создание условий для присоединения других электоральных групп, наличие самой разветвленной политической инфраструктуры в стране". Докладчик жалуется на консолидацию оппозиции – "все вместе против "Единой России", на эффект от "умного голосования" Алексея Навального. Фонд "Петербургская политика" продвигает еще одну концепцию - "доброй власти", которая откажется от бесконечного запретительства и будет близка людям.

Как собираются продавать теряющую рейтинг "Единую Россию" избирателям?Возможен ли ребрендинг? Обсуждают политологи Александр Кынев, Константин Калачев, член Высшего совета "Единой России" политолог Дмитрий Орлов, политик Владимир Семаго.

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 22 ноября в 19:05