Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ

Суд в Москве назначил члену совета движения "Голос" Роману Удоту 320 часов обязательных работ по делу об угрозе убийством журналистке НТВ Александре Мирошниченко. Удот свою вину не признал. Прокуратура требовала для активиста 350 часов работ.
Уголовное дело в отношении Романа Удота возбудили после его конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота. Активист якобы крикнул журналистам "Я тебя убью". В марте 2019 года Удота поместили под домашний арест. Позже меру пресечения изменили на запрет определённых действий.
За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".
Правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключённым. По мнению правозащитников, в его действиях отсутствовал состав преступления, поскольку он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием.
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