Романа Удота приговорили к 320 часам обязательных работ

Суд в Москве назначил члену совета движения "Голос" Роману Удоту 320 часов обязательных работ по делу об угрозе убийством журналистке НТВ Александре Мирошниченко.​ Удот свою вину не признал. Прокуратура требовала для активиста 350 часов работ.

Уголовное дело в отношении Романа Удота возбудили после его конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.​ Активист якобы крикнул журналистам "Я тебя убью". В марте 2019 года Удота поместили под домашний арест. Позже меру пресечения изменили на запрет определённых действий.

За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключённым. По мнению правозащитников, в его действиях отсутствовал состав преступления, поскольку он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием.