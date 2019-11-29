Начальник пресс-службы московского управления МВД полковник Юрий Титов ушёл в отставку, сообщил он РБК. Агентству он заявил, что переходит себе другую работу. Но два анонимных источника издания "Открытые медиа" и телеграм-канал "Омбудсмен полиции" связывают его увольнение с делом журналиста “Медузы” Иваном Голуновым.

Он был задержан полицией 6 июня. Его обвинили в распространении наркотиков. После задержания журналиста, на сайте Главного управления МВД по Москве были опубликованы фотографии из нарколаборатории. Сайт полиции, Титов и СМИ, регулярно публикующие информацию полиции, утверждали, что снимки были сделаны в квартире Голунова. Это заявление было ложью.

После широкого общественного резонанса дело против Голунова было закрыто. В июле в ГУВД Москвы заявили, что Титов подвергся дисциплинарной ответственности за ошибки, допущенные при освещении задержания Голунова. Из управления пресс-службы была уволена одна сотрудница. По данным источника “Открытых медиа”, тогда же в центральном аппарате МВД было принято решение об увольнении Титова. Но оно было отложено до момента, когда внимание общества к этой теме ослабнет.