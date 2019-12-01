Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Свобода в клубах

Путин или Сорокин? Эфир в 19.05

Владимир Сорокин, Сергей Шнуров, Владимир Путин и Дональд Трамп, коллаж

Смотреть комментарии

Дух времени: кто его автор? Политика в зеркале искусства и масс-медиа

В мире каких смыслов и главных героев живет современный читатель и зритель?

Кто лучше выражает абсурд и эгоцентризм начала двадцать первого века, политик или художник? Кто главнее в определении смысла жизни миллионов: Владимир Путин или Владимир Сорокин, президент Трамп или музыкант Шнуров?

Белые мужчины с архаическим представлением о вертикали власти. Консервативный ядерный электорат Америки и России, его фрустрации и надежды, сходство и различие.

Цинизм и выдуманный мир: где пределы политической фантазии “смысловиков” Кремля и Белого дома? Пропаганда и социальные сети.

Тему обсуждают философ Аркадий Недель и критик, журналист Андрей Архангельский.

Ведет программу Елена Фанайлова.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG