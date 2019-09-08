Путин, которого нет. Эфир в 19.05

Владимир Путин: живой человек или проекция русского народного бессознательного? Стили и образы Путина: набор случайностей или историческая закономерность?

Сакрализация власти и русское хтоническое. Путин и православие. Иконы Путина. Путин и стихии, которые он покоряет. "Вечный жених" России.

Был ли сам Путин автором своего образа? От неизвестного агента спецслужб в неприметном свитерке до европейского автократа в модных костюмах. Путин как Сталин, Брежнев, Дэн Сяопин, дон Корлеоне и другие.

Почему образов Владимира Путина так много в общественном и медиа-пространстве, в поп-продуктах, и так мало в содержательном смысле? Отсутствие подлинной личности президента в публичных презентациях и представлениях россиян.

Алексей Зыгмонт, религиовед, историк религии; Олег Степанов, социальный антрополог, координатор штаба Навального. В записи Марат Гельман, галерист и политтехнолог; критик Алена Солнцева; Варвара Фаэр, режиссер и актриса Театра. doc, постановщик пьесы “Берлуспутин“.

Ведет программу Елена Фанайлова