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Лев Пономарёв учредил новое национальное движение "За права человека"

Лев Пономарёв

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В Москве учреждено новое национальное движение "За права человека". Об этом в субботу сообщил основатель одноимённой организации Лев Пономарёв. Она была ранее ликвидирована по требованию министерства юстиции.

О создании движения Пономарёв 30 ноября рассказал корреспонденту газеты "Коммерсантъ". В новую организацию вошли правозащитники, которые работали с ним раньше.

Пономарёв рассказывал, что не планирует создавать новому движению юридического лица. Планируется, что новое движение будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические организации.

  • Ликвидировать работавшее 22 года движение "За права человека" Верховный суд России постановил 1 ноября. Перед ликвидацией организация была лишена государственных грантов и внесена в списки иностранных агентов.
  • В субботу в Москве должен пройти съезд ликвидированного движения, где будут внесены поправки в его устав. По словам Пономарёва, место проведения было перенесено из-за давления на владельцев первого помещения, где планировалось мероприятие.

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