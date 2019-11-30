В Москве учреждено новое национальное движение "За права человека". Об этом в субботу сообщил основатель одноимённой организации Лев Пономарёв. Она была ранее ликвидирована по требованию министерства юстиции.

О создании движения Пономарёв 30 ноября рассказал корреспонденту газеты "Коммерсантъ". В новую организацию вошли правозащитники, которые работали с ним раньше.

Пономарёв рассказывал, что не планирует создавать новому движению юридического лица. Планируется, что новое движение будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические организации.