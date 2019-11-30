В Москве учреждено новое национальное движение "За права человека". Об этом в субботу сообщил основатель одноимённой организации Лев Пономарёв. Она была ранее ликвидирована по требованию министерства юстиции.
О создании движения Пономарёв 30 ноября рассказал корреспонденту газеты "Коммерсантъ". В новую организацию вошли правозащитники, которые работали с ним раньше.
Пономарёв рассказывал, что не планирует создавать новому движению юридического лица. Планируется, что новое движение будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические организации.
- Ликвидировать работавшее 22 года движение "За права человека" Верховный суд России постановил 1 ноября. Перед ликвидацией организация была лишена государственных грантов и внесена в списки иностранных агентов.
- В субботу в Москве должен пройти съезд ликвидированного движения, где будут внесены поправки в его устав. По словам Пономарёва, место проведения было перенесено из-за давления на владельцев первого помещения, где планировалось мероприятие.
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