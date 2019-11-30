Бывшего мэра Кирова арестовали по делу о взятке в 7 миллионов рублей

Бывшего мэра Кирова Владимира Быкова поместили под домашний арест по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По версии следствия, Быков получил 7 миллионов 800 тысяч рублей от местного бизнесмена за "покровительство" крупной автотранспортной компании. Также бывшего мэра обвиняют в "попустительстве по службе". Другие чиновники из администрации города якобы тоже занимались "покровительством" бизнеса.

66-летний единоросс Владимир Быков был задержан 29 ноября. Он возглавлял город с 2007 по 2019 год. После этого он до октября был председателем областного парламента. До начала политической карьеры Быков был кадровым военным, служил в группе советских войск в Германии, принимал участие в первой войне в Чечне. По вменённой статье ему грозит заключение до 15 лет.

В 2016 году в Москве был арестован губернатор Кировской области Никита Белых. В 2018 году он был приговорён к восьми годам колонии строго режима за коррупцию. Бывший губернатор, возглавлявший до назначения на пост оппозиционную партию "Союз правых сил", вину не признал и считает дело провокацией спецслужб.