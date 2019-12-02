В Донбассе "при выполнении боевого задания" погибли бойцы спецназа СБУ

Два бойца спецназа Службы безопасности Украины погибли на востоке Украины "при выполнении боевого задания", сообщили в СБУ.

На сайте ведомства опубликованы имена погибших – это подполковники Денис Волочаев и Дмитро Каплунов. Оба служили в специальном подразделении Центра специальных операций. Что за боевое задание они выполняли – СБУ не уточняет. Некоторые украинские СМИ сообщают, что погибшие подорвались на заложенной взрывчатке.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, пообещав "обязательно добиться прекращения огня". Многие подписчики потребовали от него более жёсткой реакции.

С начала вооружённого конфликта на востоке Украины погибли более 20 сотрудников СБУ. Всего, по данным ООН, жертвами войны стали около 13 тысяч человек.

9 декабря в Париже состоится четырёхсторонний саммит, на котором будет рассматриваться ситуация на востоке Украины и возможные пути по её урегулированию. В рамках переговоров запланирована первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну на востоке страны и согласился на отвод украинских войск. Его критики считают, что он делает слишком много уступок Москве.

По данным Киевского международного института социологии, за последние два месяца рейтинг Зеленского упал на 21%.